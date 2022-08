João Vicente de Castro comanda o Quem Salva Quem?, do GNT - Guto Costa/ Divulgação

Publicado 19/08/2022

Rio - Bonito, inteligente, talentoso e ainda gosta de pets! Esse é João Vicente de Castro, de 39 anos. O apresentador vai comandar o programa 'Quem Salva Quem?', que estreia nesta sexta-feira, às 22h30, no GNT. A série documental, com dez episódios, promete emocionar o público ao retratar a relação entre animais e humanos, com histórias de pessoas que transformaram a vida dos seus bichinhos e tiveram as suas modificadas por eles. Em entrevista ao Dia, o artista não esconde a empolgação com o novo projeto.

"Estou muito feliz com esse programa. É quase impossível não se emocionar fazendo e, com certeza, assistindo. Temos cachorros que trabalham com criança com câncer, por exemplo. Cão guia, mostramos um cão que sofreu violência... A gente fala sobre adoção responsável. É um programa fofo, bonito", opina o apresentador, que é embaixador da ONG Ampara Animal.

Dono de três cachorros, João disse que sempre gostou de bichos. "Sempre gostei de animais. Passava férias em fazenda, então, sempre aprendi que os animais são parte do mundo e precisam ser respeitados. Sempre tive vontade de ter cachorro e, além disso, ajudar a causa. Mas, assim como muitas pessoas, não sabia como fazer. Brasileiro é escaldado com essa coisa, tinha medo de dar dinheiro para quem não era de bom caráter, que não levasse o trabalho com os bichos a sério. Foi aí que eu conheci a Juliana, da ONG Ampara Animal. Ela ensinou e explicou como eu podia ajudar. Fiz campanha para ONG. E aprendi que não é só dar dinheiro. Você também pode ajudar doando tempo, material", comenta ele, que se considera um ótimo adotador. "Sou mesmo. Sempre que tenho um amigo que quer comprar, convenço a adotar'.

Em tom bem-humorado, o apresentador ainda revela qual tipo de cachorro se considera. "Costumo dizer que as pessoas têm uma resistência com vira-lata, quando, na verdade, todos nós somos vira-latas. Por isso a gente é bacana, charmoso, legal. Ele é a cara dos brasileiros", acredita.

Além do 'Quem salva Quem', João também integra o time de apresentadores do 'Papo De Segunda', da mesma emissora, ao lado de Fábio Porchat, Francisco Bosco e Emicida, onde discutem temas da atualidade. "Brinco que cansei de debater com gente e resolvi debater com cachorro. São mundos completamente diferentes, programas com propostas diferentes. Como artista, quanto mais coisas de meus interesses puder mostrar pro público, mais completo vou me sentir. Estou no GNT há sete anos e sempre que apresento meus projetos, sou bem aceito. Da minha parte, espero que essa parceria dure por muitos mais anos".

Título de galã e ex famosas

Além do talento, João Vicente também é conhecido por conta de seus relacionamentos com famosas como Sabrina Sato, Cleo, Fernanda Paes Leme e Rafa Kalimann. Ao ser questionado da onde vem todo esse charme que encanta a mulherada, João se diverte: "Se eu tivesse essa consciência, seria insuportável. Tive muita sorte de bater de frente com um monte de gente legal pela minha vida. Essas pessoas aceitaram viver uma história comigo", afirma ele, que ainda opina sobre o título de galã: "Não acredito nele, porque eu me vejo acordando (risos). Isso é fase, passa, daqui a pouco tem outro".

O apresentador, no entanto, fica contente ao ser elogiado pelas ex. "Isso sim me envaidece. Quando minhas ex-companheiras falam bem de mim. Mostra que estou chegando em um lugar de relações não só amorosas, mas entre seres mesmo, que gosto. É bom pensar que uma pessoa que você conheceu no íntimo ainda te ache legal. Sou muito do tipo que me agarro em caráter, gosto de pessoas legais, generosas". O amor não precisa acabar, quando você termina o relacionamento. Tenho orgulho de todas as mulheres que me relacionei".



Volta às novelas

Afastado das novelas desde 'Espelho da Vida' (2018), da TV Globo, João admite que está com saudade de trabalhar em folhetins. "É um desejo muito forte voltar às novelas. Estava no elenco de uma novela que foi cancelada, fiquei triste. Atuar é uma das coisas que mais amo na vida. E é um projeto que vou concretizar logo. Estou lendo roteiros, analisando propostas. Até o ano que vem acredito que estou nas telinhas", afirma ele, que fez parte do elenco da série 'Carcereiros' (2019).

João ainda deixa claro que a prioridade de voltar à atuação é e em um trabalho da TV Globo. "A Globo é o lugar que eu trabalho há cerca de sete anos e dou completa prioridade pra emissora. Acho ela insuperável, amo fazer novela, acho divertidíssimo. Gosto de trabalhar muito. Tenho gratidão e um respeito pela Globo. E, claro, os streamings vêm pra trazer um novo jeito de consumir cultura, produções, ideias pro mercado. E isso é bom pra todo mundo, aquece o mercado, traz mais emprego não só em relação à atores, mas todo o setor", diz.



Porta dos Fundos completa uma década

O 'Porta dos Fundos' completou uma década neste ano e João Vicente se orgulha de ser um dos fundadores do canal. "Não dá nem pra acreditar que aquilo tudo foi há dez anos, me lembro de tudo claramente. Tenho muito orgulho de ter feito parte desse novo momento da comédia, desse tipo de produção de conteúdo, desse jeito de usar o Youtube. A gente foi pioneiro em um monte de coisa. Dez anos depois e a gente ainda cresce. Nos dois últimos anos crescemos 160 por cento. O Porta virou uma empresa, com muitos funcionários, temos estúdios. A gente amadureceu junto com a Porta dos Fundos", destaca.

Enteado de Maria Bethânia

Os internautas recentemente se surpreenderam ao descobrirem que João Vicente de Castro é enteado da Maria Bethânia. A mãe do ator, estilista Gilda Midani, e a cantora estão juntas há cerca de cinco anos e mantêm o romance longe dos holofotes. Ao comentar a reação dos usuários das redes sociais em relação a união das duas, João foi enfático: "Vi muito pouco, achei curioso. Vi gente falando coisas agressivas e criminosas em relação a isso também. Tem um jeito de consumir intimidade violento ainda. Prefiro não participar desse tipo de coisa. Cada um tem sua vida. Se for um choque curioso, tudo certo. Se for homofóbico, é outra coisa".

Chegada dos 40 anos

João Vicente se diverte quando a chegada dos 40 anos é citada durante a entrevista. "Ah, não precisa me lembrar", diz ele, aos risos. Logo em seguida, ele se explica: "Essa coisa de idade é engraçado. Sempre fui o jovem da minha galera. Envelhecer é um processo que tem suas vantagens e desvantagens. Não acho que isso de ficar mais velho seja a melhor coisa da vida. Eu dava uma parada lá nos 33 anos (risos). O físico de 33 e a cabeça de hoje, vai. A vida não é feita só de alegrias, mas a gente tenta minimizar os impactos desse envelhecimento", brinca.