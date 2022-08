Poliana Abritta e Susana Vieira - Isadora Neumann/Fantástico

Publicado 20/08/2022 08:15

Rio - Susana Vieira, de 79 anos, relembrou os dias que passou internada em um hospital da Zona Sul do Rio para tratar sequelas da Covid-19 no pulmão, em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, que será exibida neste domingo. Durante um bate-papo com a apresentadora Poliana Abritta, a veterana da TV admitiu que teve medo de morrer devido a doença.

"Sempre imagino o futuro. Eu acho que é por isso que eu não morri", confessou Susana. "Senti verdadeiramente que ali eu podia ir embora. Eu não estava preparada. Tinha que me preparar. Não podia ter ficado tão à mercê dessa doença. Tive muito medo. E muito medo por que eu não deixei nada preparado", completou a atriz.