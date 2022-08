Luciano Huck pede desculpas para Paulo Vieira no Domingão - Reprodução da TV Globo

Publicado 22/08/2022 10:40

Rio - Luciano Huck pediu desculpas ao humorista Paulo Vieira no 'Domingão', da TV Globo. Na atração, o marido de Angélica reconheceu o erro da produção do programa, acusada de gordofobia pelos internautas, após o cinturão do ator, que venceu da 'Batalha do Lip Sync' no último dia 14, não caber nele. O apresentador ressaltou que a situação não vai ser repetir.

"Antes de comentar qualquer coisa, quero aproveitar para pedir desculpas por nosso erro na semana passada. Nosso cinturão, que já está ali colocado, não estava no tamanho adequado para servir aos dois desafiantes. Falha do 'Domingão' e eu garanto que não irá se repetir", disse Huck.

Os internautas se revoltaram com um constrangimento pelo qual Paulo Vieira precisou passar no palco do 'Domingão com Huck', no dia 14. Vencedor da 'Batalha do Lip Sync', o humorista recebeu um cinturão como prêmio. Mas o acessório não coube nele. "É no braço que bota, é smartwatch", brincou Paulo Vieira, constrangido. "Acabou de ganhar uma pescoceira do Lip Sync", disse Luciano Huck, tentando amenizar a saia justa.

Imediatamente, os usuários das redes sociais começaram a acusar a produção do programa de gordofobia por não pensar em fazer um cinturão com as medidas de seu convidado. "Paulo ganhou o cinturão e o não tiveram o cuidado de fazer um cinturão do tamanho dele. Gordofobia no Caldeirao do Huck", comentou um internauta no Twitter. "É isso o que rola em acentos, catracas de ônibus, em roupa cirúrgica... é o cotidiano da pessoa gorda num mundo que não pensa nelas nas situações mais básicas", disse outra pessoa.