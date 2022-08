Regina Volpato foi a primeira apresentadora do 'Casos de Família' - Divulgação/Acervo SBT

Regina Volpato foi a primeira apresentadora do 'Casos de Família'Divulgação/Acervo SBT

Publicado 25/08/2022 17:05 | Atualizado 25/08/2022 17:08

Rio - Após o SBT anunciar o fim das gravações do "Casos de Família" , a primeira apresentadora do programa, Regina Volpato, lamentou a notícia. Responsável por comandar a atração desde sua estreia, em 2004, até 2009, a jornalista relembrou o período em que esteve à frente do formato.

fotogaleria

“Recebi a notícia com muita tristeza. Primeiro, pelos colegas que trabalham lá. Não sei se vão ser remanejados, espero que sim. E o programa é um clássico da nossa televisão", declarou a comunicadora ao site 'NaTelinha'. "Curioso que, no último sábado, eu estava conversando com alguns amigos e comentamos como o Casos de Família é engraçado, como entrou para a nossa vida e como os memes nos fazem rir”, contou ela.

Encerrando os boatos de que teria uma rivalidade com Christina Rocha, a jornalista elogiou o trabalho feito pela sucessora. "Preciso dizer que tenho profunda admiração pela Christina Rocha. Ela tem estilo, ela impôs o estilo dela. Pegou o programa, deu a cara dela e conduziu muito bem até hoje. Na minha opinião, o Casos de Família é um sucesso", destacou.

"Na minha época, o programa tinha o meu DNA. Neste período apresentado pela Christina, teve o DNA dela. Ela fez um trabalho brilhante. É uma equipe muito comprometida e compromissada", completou ela.

Regina abriu o jogo sobre a mudança que o "Casos de Família" representou em sua carreira: “Foi quando eu saí do jornalismo [na Band] e fui para o entretenimento. Foi quando eu, modéstia à parte, pude levar os invisibilizados para a televisão. Estamos falando de 2004. As chamadas ‘minorias’ não apareciam na televisão, não tinham voz nem vez. Tenho muito orgulho daqueles anos da minha carreira", afirmou.

"Minha vida pessoal também mudou. Comecei a ter mais tempo para cuidar de mim, da minha vida. O entretenimento, naquela época, me exigia muito menos que o jornalismo. Pude exercer a minha profissão, que eu tanto amo, de um outro jeito. Levar para a vida real o que a gente ouvia nos telejornais. Foi de tremenda importância na minha vida", continuou a apresentadora, que atualmente comanda o programa "Mulheres", da TV Gazeta.

A jornalista também comentou uma das características da atração, que tinha forte interação com a plateia: "Eu tinha a certeza de que as pessoas saíam de lá melhores do que entravam. Acontecia uma conversa entre os convidados, a plateia, a audiência. Na época, a interação com o público não era tão imediata, porque não tínhamos as redes sociais, mas havia uma conversa, uma experiência cognitiva que marcou muita gente. Sinto reflexo disso e o carinho das pessoas até hoje", disse.