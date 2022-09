Ellen Cardoso é a primeira confirmada em A Fazenda - Reprodução de vídeo / Record TV

Ellen Cardoso é a primeira confirmada em A FazendaReprodução de vídeo / Record TV

Publicado 06/09/2022 10:54 | Atualizado 06/09/2022 11:11

Rio - A contagem regressiva para o início de 'A Fazenda 14' começou! Os primeiros participantes do reality rural, que estreia dia 13 de setembro, na Record TV, foram anunciados durante o 'Hoje em Dia', apresentado por Ana Hickmann, Cesar Filho, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, na manhã desta terça-feira. Ellen Cardoso, Ruivinha de Marte e Deborah Albuquerque estão no elenco do programa.

fotogaleria

A primeira confirmada foi Ellen Cardoso, conhecida como Moranguinho. Esposa do cantor Naldo, ela disse que não está preocupada com o comportamento do marido enquanto ela fica confinada. "Não liberei geral. Vai ficar bonitinho, comportado. Tenho certeza disso", comentou ela, que quer curtir todos os momento do reality. "Quero me divertir, aproveitar lá dentro, cuidar dos bichos, cozinhar e curtir intensamente tudo o que posso viver lá". O dinheiro não foi o principal motivo dela participar da atração. "Não entrei pelo dinheiro, e, sim, para viver a experiência".

Logo na sequência, o público descobriu que a influenciadora digital Ruivinha de Marte também está no elenco do reality. "Meu segredo é mandar aquele passinho, daquele jeitão, vou chegar com tudo, deboche de milhões. Meu diferencial vai ser tentar distrair o máximo possível a galera, enquanto o pau estiver comendo, vou estar dançando com a vaca, o bode", comentou. Ela também revelou que não tem nenhuma estratégia em mente e que seu objetivo no programa é conquistar o prêmio e ter mais visibilidade. "Quero a fama, dinheiro. Continuo com o objetivo de dar o melhor para a minha família, quero conquistar um público novo, o da TV, quero mostrar meu lado cantora, meu lado engraçado no dia a dia, meu comportamento".

A atriz Deborah Albuquerque, que já participou do 'Power Couple', foi a terceira anunciada da atração durante o 'Hoje em Dia'. "Faço tudo pra aparecer, gosto de ser artista. Já fiz mil coisas pra chegar nesse objetivo", confessou a beldade. A ruiva ainda comentou como será sua participação nesse reality sem o marido, Bruno Salomão. "Estou preparada para ir sem o fofinho, ele conversava muito comigo, pra me acalmar. Sou mais explosiva, elétrica, acho que minha versão sem ele será mais furacão, fênix".