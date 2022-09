Patrícia Poeta se revolta com assédio sofrido por Jéssica Dias, repórter da ESPN, em cobertura de partida entre Flamengo e Vélez - Reprodução

Patrícia Poeta se revolta com assédio sofrido por Jéssica Dias, repórter da ESPN, em cobertura de partida entre Flamengo e VélezReprodução

Publicado 08/09/2022 12:03 | Atualizado 08/09/2022 12:25

Rio - A apresentadora Patrícia Poeta se revoltou, no "Encontro" desta quinta-feira, com o assédio que a repórter Jéssica Dias, da ESPN, sofreu durante uma partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield , na quarta. Na ocasião, a profissional entrou ao vivo para falar sobre o jogo quando Marcelo Benevides Silva a beijou sem seu consentimento. Ele foi autuado por importunação sexual.

fotogaleria

"A gente teve um caso de assédio durante a cobertura do jogo do Flamengo, nos arredores do Maracanã. A Jéssica Dias, repórter da ESPN, estava próximo ao estádio antes do duelo entre o Flamengo e o Vélez quando, de repente, vem um torcedor e dá um beijo. A gente vê que ela ficou completamente desconfortável", iniciou Patrícia, que em seguida pediu para a produção do programa mostrar as imagens.

"O cara dá um beijo nela e dá pra notar também uma mão tentando tirar o homem de cena. Trata-se do filho adolescente, que estava o acompanhando e tentou tirar o pai de cima da repórter", completou a apresentadora. "É uma pena, né? Porque era um jogo que estava indo tudo bem, com o pessoal todo comemorando e celebrando a vitória do Brasil na Libertadores e vem essa cena de assédio. Vale a pena lembrar que assédio é crime e, por isso, esse torcedor foi preso", continuou.

"Eu soube que o pai da repórter estava presente no jogo e meio que tentou ajudá-la, dando um conforto emocional a ela. Imagina a situação, ela trabalhando, fazendo uma entrada ao vivo, comentando sobre os torcedores e o jogo, quando vem esse cara e faz isso… O que esse homem fez, ao contrário do que algumas pessoas estão comentando, não foi uma palhaçada, mas sim um crime”, ressaltou a apresentadora.

"A gente repudia a atitude do torcedor, assim como fez o Flamengo, que está prestando todo o suporte para a jornalista. Vou falar de novo: Assédio sexual é crime e dá cadeia. Aproveito para deixar todo o nosso apoio para a Jéssica e a todas as mulheres que atuam no jornalismo esportivo”, finalizou.

Repercussão

Além de Patrícia Poeta, outros jornalistas, tanto homens quanto mulheres, se solidarizaram com Jéssica e repudiaram a atitude de Marcelo Benevides Silva nas redes sociais.