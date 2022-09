Kerline Cardoso e Tiago Ramos são os novos nomes confirmados para A Fazenda 14 - Reprodução / Instagram

Publicado 09/09/2022 11:25 | Atualizado 09/09/2022 11:47

Rio - A ex-BBB Kerline Cardoso e o modelo Tiago Ramos são os novos nomes confirmados para "A Fazenda 14", que terá sua pré-estreia na próxima segunda-feira, às 23h, na Rede Record. O anúncio ocorreu durante a final do reality "Ilha Record 2", na noite de quinta-feira, e foi feito pela apresentadora Adriane Galisteu. Até agora, 9 participantes foram confirmados para nova edição, que contará com o total de 20 peões.

"Ela é linda e já foi BBB... Muita gente pediu esse nome, tem algum palpite?", perguntou Galisteu à Mariana Rios, responsável pelo "Ilha Record 2". A atriz, de imediato, acertou o nome, palpitando que a ex-participante e primeira eliminada do "BBB 21", Kerline, seria uma das peoas da nova temporada da atração. "É ela! Teremos Kerline chorando ou sorrindo na 'Fazenda'!", confirmou a loira, bem-humorada.

"Mais um nome... Teve um relacionamento conturbado, fora da porteira... Ele namorou a mãe de um jogador muito amado e muito famoso no mundo inteiro! Estou falando de quem? Tiago Ramos!", revelou Galisteu ao confirmar a participação do modelo no reality, que estreia no dia 13 de setembro.

Já a revelação do sétimo nome, Bia Miranda, ocorreu mais tarde, durante o "Programa de Todos os Programas". A neta de Gretchen ganhou popularidade na web após boatos de que seu breve romance com o jogador Adriano Imperador havia gerado uma briga familiar e poderá conquistar uma oportunidade na competição. Repetindo a dinâmica da temporada anterior, a jovem integrará o Paiol, e competirá com outros três participantes pela preferência do público, a fim de garantir a última vaga na décima quarta edição do reality rural.

