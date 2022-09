Bia Miranda, neta de Gretchen, foi vencedora do paiol e entrou na sede de ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Bia Miranda, neta de Gretchen, foi vencedora do paiol e entrou na sede de ’A Fazenda 14’Reprodução

Publicado 16/09/2022 08:48

Rio - Bia Miranda, a neta de Gretchen, venceu a votação popular do paiol e se tornou a 21ª peoa de "A Fazenda 14" na noite desta quinta-feira. A disputa foi acirrada entre ela e Baronesa, que teve 36,54% dos votos. "Eu estou nervosa. E vou dizer: liguei pro Carelli e falei pra por todo mundo. Me apaixonei por esse paiol, mas regras são regras", disse a apresentadora Adriane Galisteu antes de anunciar o resultado. Depois de Bia e Baronesa, Créu foi o terceiro mais votado com 19,01%. André ficou em quarto lugar com apenas 6,24% e Suzi ficou na lanterna com 1,56%.

Mas quem é Bia Miranda? A influenciadora digital de 18 anos ganhou notoriedade na mídia ao protagonizar uma confusão em família em agosto desse ano. A jovem teve um affair com o ex-jogador de futebol Adriano, de 40 anos. A cantora Gretchen, que é avó de Anna Beatryz, nome de batismo da jovem, chegou a se pronunciar sobre o "romance" nas redes sociais.

Bia teria conhecido o Imperador em uma festa. Eles trocaram alguns beijos e, segundo Bia, sua mãe, Jenny Miranda, ficou irritada, já que ela também estava interessada no ex-craque. Mãe e filha começaram, então, a trocar ofensas na internet.

"Eu quis ficar com ele e ninguém tem que se intrometer nisso, me sustento sozinha. Minha mãe sabia, sim, desde o começo e brigou comigo, porque quem quis ficar com ele pra ter fama e dinheiro pra ela, porque ela já está desesperada", disse Bia. Gretchen entrou na confusão e disse que nunca houve uma briga familiar.

Enquanto isso, Thammy Miranda deu umas alfinetadas em Jenny Miranda, sua irmã, que é adotada. O ator chegou a dizer que a irmã e a sobrinha não têm contato com a família e só querem aparecer. "Só querem aparecer! Minha mãe tinha boa intenção. Elas, infelizmente não", disse Thammy.