Cássia Kis anuncia que ’Travessia’ será seu último trabalho em novelas - Globo/Ellen Soares

Cássia Kis anuncia que ’Travessia’ será seu último trabalho em novelasGlobo/Ellen Soares

Publicado 19/09/2022 08:35 | Atualizado 19/09/2022 08:47

Rio - Cássia Kis anunciou em uma entrevista ao programa "Fantástico", da Rede Globo, no último domingo, que "Travessia" — obra que substituirá "Pantanal" no horário nobre da emissora — será seu último trabalho em novelas. Durante a conversa, a atriz de 64 anos comemorou poder encerrar este ciclo de sua carreira artística com uma trama de Glória Perez.

fotogaleria

"Passei por personagens que foram muito interessantes, me construiram como atriz, como mulher, como ser humano, como mãe", contou a artista. "Mas estou vivendo essa coisa bonita de fechar o ciclo de novelas com uma da Glória Perez", acrescentou.

Em "Travessia", Cássia Kis dará vida à Sidália, grande vilã da trama. Segundo o "Notícias da TV", a personagem é uma executiva astuta, que trabalha há muitos anos na empresa de Guerra (Humberto Martins) e causará inúmeros conflitos para alcançar a presidência da instituição. Para conquistar seu objetivo, Sidália será capaz de tudo, inclusive acabar com a sociedade entre o empresário e Moretti (Rodrigo Lombardi).

Entre as inúmeras novelas de Glória Perez, Cássia Kis também integrou o elenco da famosa "Barriga de Aluguel", transmitida entre 1990 e 1991. Na obra que retratava diferentes nuances da maternidade, a atriz interpretava Ana, uma mulher que junto ao marido, Zeca (Victor Fasano), não conseguia ter filhos e por isso, decidiu contratar os serviços de Clara (Claudia Abreu), como barriga de aluguel. Durante a gestação, a jovem passa a se afeiçoar pela criança e inclusive, acaba se envolvendo com o marido de Ana. Todo esse conflito faz com que as duas levem o caso à justiça para decidir quem realmente teria direito à maternidade do bebê.