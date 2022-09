Cena de Juma Marruá (Alanis Guillen) virando onça deixa a internet em polvorosa - Reprodução

Publicado 23/09/2022 08:17 | Atualizado 23/09/2022 08:36

Rio - O episódio desta quinta-feira de "Pantanal" deixou as redes sociais em polvorosa. O matador de aluguel Solano (Rafa Sieg) conseguiu fazer Juma Marruá (Alanis Guillen) de refém, mas ainda assim quem se deu mal foi ele. Com "reiva", Juma se transformou em onça e deu fim no capanga de Tenório (Murilo Benício).

Os internautas fizeram muitos elogios a atuação de Alanis Guillen e comentaram a cena. "Foi macabro", disse uma pessoa. "A Juma com a cara cheia de sangue falando que não foi ela que matou o Solano", brincou outro internauta. "Essa cena das onças do lado de fora e a Juma virando onça: eu estou toda arrpiada", brincou uma terceira pessoa. "Juma Marruá é o nome da lenda", disse um telespectador.