Paula Fernandes fala sobre suposta briga com Leonardo - Reprodução / Rede Record / TV Globo

Paula Fernandes fala sobre suposta briga com LeonardoReprodução / Rede Record / TV Globo

Publicado 26/09/2022 13:35

Rio - Paula Fernandes falou a respeito de uma suposta briga com o cantor Leonardo, em uma entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da Rede Record. Durante a conversa, a cantora explicou que ao encerrar o contrato com a Talismã, empresa do cantor, surgiram boatos sobre uma possível desavença entre os dois.

fotogaleria

"Muito foi dito a respeito de uma situação que acontece com outros artistas. Venceu meus quatro anos de contrato [com a Talismã], eu saí mesmo, mas nunca tive nenhum atrito com o Leonardo, nunca conversei com ele sobre isso”, iniciou a artista.

"Ele era apenas dono do escritório. Eu sou uma pessoa extremamente honesta, e eu não me adaptei ao sistema que eles queriam trabalhar. Ponto final. E não tenho nenhum rancor", afirmou ela.