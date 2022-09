Gretchen e a neta, Bia Miranda - Reprodução/Instagram

Publicado 26/09/2022 16:44

Rio - Gretchen revelou sua insatisfação com as atitudes da neta, Bia Miranda, em "A Fazenda 14". Em nota enviada à imprensa, nesta segunda-feira, a cantora pediu para não ser associada à imagem da influenciadora, que chegou a ameaçar Tati Zaqui de morte no reality da Record TV . No comunicado, a rainha do rebolado fez questão de destacar que participou da criação da filha de Jenny Miranda.

"A assessoria de comunicação e imprensa de Maria Odete de Miranda, Gretchen, informa que a artista não tem e nunca teve participação ativa na educação e criação de Bia Miranda. Gretchen não está de acordo com o comportamento e atitudes que a jovem vem apresentando dentro de um reality show atualmente no ar em TV aberta", diz a nota. "Pedimos a gentileza que não associem de forma alguma o comportamento desrespeitoso apresentado pela participante à maneira que Gretchen educou e se relaciona com seus filhos e netos", finaliza.

Na última quinta-feira, Bia Miranda trocou farpas com Tati Zaqui e a confusão deu o que falar nas redes sociais. Tudo começou quando a neta de Gretchen alfinetou a funkeira após uma provocação de Deolane Bezerra. As duas começaram discutir e a ex-affair de Adriano chegou a ameaçar a cantora. “Se eu não conseguir me controlar e for expulsa, ela (Tati) vai se ferrar, porque eu vou bater até ela morrer”, disparou a modelo.