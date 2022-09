Zefa (Paula Barbosa) e Tadeu (José Loreto) trocam beijo quente em 'Pantanal' - Reprodução/TV Globo

Publicado 27/09/2022 17:38

Rio - Paula Barbosa abriu o jogo sobre as cenas mais quentes entre Zefa e Tadeu (José Loreto), em "Pantanal". De acordo com a atriz, todos os beijos técnicos foram combinados pelos artistas com objetivo de trazer mais veracidade para os momentos românticos entre o peão e a empregada.

"Uma vez que ele já tinha feito essa construção com a Julia (Dalávia, a Guta), a gente decidiu manter. A gente conversou bastante antes. São várias questões que permeiam: até onde é verdade que a Zefa é uma mulher que não é sagaz? Até onde que ela nunca beijou na boca? Então, começamos a brincar com isso. Não íamos fazer aquela coisa príncipe e princesa, porque ia fugir da realidade", explicou a artista, em entrevista ao podcast "Papo de Novela", do site 'Gshow'.

Comentando o primeiro beijo que o casal trocou no remake de "Pantanal", a atriz acrescentou: "Decidimos que seria legal manter o Tadeu do jeito que ele é, até para surpreender a Zefa e entender qual é a dela. E acho que ficou legal".

"Em um primeiro momento, ela se assustou, mas depois se entregou porque estava adorando, tem o desejo reprimido. Apesar de achar errado, ela é mulher com desejos e vontades. E quisemos fazer pra valer, assim como também esse contraponto da Zefa: ‘Que delícia, quero mas não posso'", declarou Paula.



