Giovanna Antonelli recebe visita surpresa de Marcos Palmeira nos bastidores de 'Travessia' - Reprodução/Instagram

Giovanna Antonelli recebe visita surpresa de Marcos Palmeira nos bastidores de 'Travessia'Reprodução/Instagram

Publicado 27/09/2022 21:52

Rio - Giovanna Antonelli tomou um susto com uma visita especial que recebeu no set de filmagens de "Travessia". Nesta terça-feira, a atriz publicou um vídeo divertido do momento em que é surpreendida com a presença de Marcos Palmeira nas gravações da próxima novela das 21h.

fotogaleria

No registro compartilhado no Instagram, a artista entra em um quarto ensaiando para uma cena como a delegada Helô, que estreou em "Salve Jorge" e retornará no novo folhetim de Gloria Perez. Em seguida, Giovanna se depara com o astro de "Pantanal" deitado na cama à sua frente. A global chegou a soltar um palavrão, fazendo toda a equipe cair na gargalhada enquanto o intérprete de José Leôncio levanta para abraçar a amiga.

"Que novela é essa?", brincou Antonelli, depois de se recuperar da surpresa. Nos comentários do vídeo, fãs da dupla se divertiram com o encontro: "Eu amo os bastidores", disse uma seguidora. "Essas coisas são a cara do saudoso 'Video Show'", destacou outro internauta. "Vocês precisam fazer uma novela juntos", pediu mais uma pessoa.

"Travessia" estreia no dia 10 de outubro, possui direção de Mauro Mendonça Filha e conta com Lucy Alves, Chay Suede e Rômulo Estrela como protagonistas. A novela pretende abordar a temática da deep fake, técnica que usa a inteligência artificial para trocar rosto de pessoas em vídeos, sincronizando movimentos labiais de acordo com diferentes sons. Já em seu cenário, pretende explorar beleza do estado do Maranhão.

Confira: