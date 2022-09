Letícia Colin comemora indicação ao Emmy Internacional - Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2022 18:49 | Atualizado 29/09/2022 18:50

Rio - Letícia Colin usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para comemorar sua indicação ao Emmy Internacional 2022 . A atriz de 32 anos concorre ao prêmio de Melhor Atriz por sua atuação na série 'Onde Está Meu Coração', do Globoplay. Nos Stories do Instagram, a artista aproveitou uma pausa nos bastidores da novela 'Todas As Flores' para celebrar a conquista.

"Meu coração está na boca, estou muito emocionada e feliz com essa indicação a esse prêmio tão importante", declarou Letícia, que será a vilã da primeira novela original do Globoplay, com Sophie Charlotte e Humberto Carrão no elenco principal.

Única brasileira na disputa, a atriz ainda destacou a trama da série em que vive uma médica que se vicia em drogas graças à pressões familiares e profissionais. "Nosso trabalho que é 'Onde Está Meu Coração', um trabalho que tem tanta alma, tanto sentimento, tanta resistência, trabalho que fala de cura, de liberdade, de segunda chance, da dependência química do ponto de vista da saúde, que com afeto, com amor, tudo por ser reconstruído, tudo pode ser reformulado", comentou sobre a produção que estreou em maio do ano passado.

"Viva a nossa indústria audiovisual, da qual eu tenho tanto orgulho de fazer parte, viva o audivisual brasileiro e obrigada, obrigada, por todo mundo que etá vibrando com minha indicação ao Emmy pela Amanda. Vamos comemorar, vamos comemorar daqui a pouco mais, que eu vou gravar e volto, vou gravar e volto. Estou aqui lendo comentário e fazendo uma cena. Que dia, que dia!", finalizou Letícia, sem conter a felicidade com o reconhecimento.

Produções brasileiras também foram indicadas ao prêmio, sendo "Nos Tempos do Imperador", na categoria de "Telenovelas", e "O Caso Evandro", na categoria "Documentário". Os vencedores serão revelados em uma cerimônia em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 21 de novembro.