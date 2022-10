Atrizes de Verdades Secretas 2 - Reprodução Internet

Publicado 04/10/2022 06:00

Rio - Após longa espera, 'Verdades Secretas 2' estreia hoje na TV Globo, menos apimentada, deixando de fora algumas das cenas quentes que fizeram da novela um sucesso de audiência. A versão sem cortes da trama está disponível no Globoplay desde outubro do ano passado, quando Camila Queiroz e Agatha Moreira reprisaram seus papéis na história de Walcyr Carrasco. Ambientada no universo da moda e da prostituição, com os books rosa e azul, a produção retoma assuntos pesados como dependência química e abuso sexual.

Na continuação da novela vencedora do Emmy Internacional, Angel (Camila Queiroz) volta a trabalhar como modelo após uma tragédia familiar, anos depois do desfecho da primeira temporada. É quando a jovem reencontra Giovanna (Agatha Moreira), que está determinada a descobrir quem foi responsável pela morte de seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi). Certa de que a ex-amiga está envolvida no assassinato, Giovanna contrata o detetive particular Cristiano (Romulo Estrela) para investigar o caso, mas um triângulo amoroso acaba se formando entre os três.

Erika Januza, Bruno Montaleone e Ícaro Silva são alguns dos novatos na segunda temporada da novela, que mostra a agência de modelos, agora, sob controle de Blanche, vivida pela atriz portuguesa Maria de Medeiros. A poderosa interage diretamente com Visky, personagem de Rainer Cadete, que celebra a oportunidade de retornar ao folhetim, junto com nomes como João Vitor Silva, Dida Camero, Guilhermina Guinle e Adriano Toloza.

"Esse elenco raiz que ficou são pessoas pelas quais eu tenho muito carinho e admiração. É muito legal revê-los em cena depois de tanto tempo e chamá-los dos mesmos nomes depois de seis anos. Só que está todo mundo bem diferente e com sangue nos olhos", adianta o ator. "É muito bacana. A expectativa é de que as pessoas curtam tanto quanto nós estamos curtindo fazer. Que seja um divisor de águas no entretenimento brasileiro, como foi da outra vez", declara.

De volta ao papel de Visky, o artista também relembra a preparação para filmar os 50 capítulos da trama. "Começou (a preparação) a partir do momento em que eu soube que ia acontecer (a segunda temporada). Já comecei a fazer aulas de dança, comprei novos saltos, fiz um furo a mais na orelha. Fui começando a me aproximar dessa espécie de amigo. É muito legal estar perto do Visky e me ajudou bastante nessa quarentena estudar ele, visitar o universo da moda e essa masculinidade como 'performance'. Foi algo muito profundo, fiz as pazes com esse meu lado feminino e, mais do que isso, entender a potência da consciência de estar resolvido consigo mesmo e com o seu corpo, com o seu jeito diferente de ser", comenta.

Polêmica fora das telas



Enquanto os novos episódios chegam recheados de intrigas, 'Verdades Secretas 2' também ficou marcada por confusão nos bastidores. A novela foi o último trabalho de Camila Queiroz com a TV Globo, que anunciou a saída da protagonista antes mesmo das gravações serem finalizadas . Em novembro do ano passado, a artista deixou a emissora e a trama em que fez sua estreia como atriz em meio a troca de acusações.

Ao anunciar o desligamento de Camila, a Globo alegou que a atriz teria feito "demandas inaceitáveis", além de ter tentado interferir no destino de sua personagem, Angel. Por outro lado, Camila acusou a emissora do plim-plim de ter alterado o roteiro que tinha sido entregue a ela no início do projeto. Além disso, a artista afirmou que estaria sendo "punida" por alterações contratuais que havia solicitado anteriormente.

As últimas filmagens da novela seguiram com uma dublê de corpo que substituiu Camila nas cenas de Angel. Atualmente, a paulista grava a segunda temporada da série 'De Volta aos 15', que protagoniza com Maisa Silva, na Netflix, além de seguir como apresentadora do reality show 'Casamento às Cegas', junto com o marido, Klebber Toledo. Enquanto isso, o futuro de 'Verdades Secretas' ainda é incerto, sem a garantia de que a novela será continuada em uma terceira temporada.