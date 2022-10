Shayane Cesário fala sobre o assassinato do marido em entrevista ao Domingo Espetacular - Divulgação/ Record TV

Shayane Cesário fala sobre o assassinato do marido em entrevista ao Domingo Espetacular Divulgação/ Record TV

Publicado 01/10/2022 09:33 | Atualizado 01/10/2022 10:47

Rio - Shayene Cesário concedeu uma entrevista exclusiva ao "Domingo Espetacular", da Record TV, e deu detalhes sobre o assassinato do marido, Wilson Vieira Alves, mais conhecido como Moisés, no último domingo (25), na Zona Oeste do Rio. A ex-participante do reality 'A Fazenda 5' e musa da Portela desabafou sobre o trauma e disse ter medo após ela e a filha, Ana Patrícia, de 9 anos, sofrerem ameaças.

fotogaleria

"Eu fico com medo, muito medo, porque eu sempre tive uma vida direita. Sempre levei uma vida decente. Eu tenho medo pela minha filha, é uma criança. Eu preciso estar do lado dela, pra proteger, pra educar, pra cuidar", afirmou Shayene à repórter Paloma Poeta. A reportagem completa será exibida neste domingo.

Através do Instagram, Shayene informou aos amigos e fãs que uma missa em homenagem a Moisés acontece neste sábado, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Marechal Hermes. Ela também usou a função stories para compartilhar momentos marcantes com o marido.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shayene Cesário (@shayenecesario)

Quando estava a caminho da quadra da Portela, em Madureira, com a mulher, e a filha do casal, de apenas 9 anos, Wilson foi assassinado. O crime ocorreu após ele parar em um posto de gasolina para abastecer o veículo e em seguida sair do automóvel para comprar um remédio. Ao voltar da farmácia, o ex-presidente da Vila Isabel foi atingido pelas costas por um tiro. Um vídeo de câmera de segurança mostrou o momento exato da morte. Os suspeitos estavam em uma motocicleta - um ficou na direção, enquanto o outro desceu para realizar o disparo. Em seguida, os dois fugiram.

Dentre as linhas de investigação, há a hipótese de que a morte esteja relacionada à máfia de caça-níqueis. Isso porque, em 2010, Moisés foi preso por corrupção, contrabando e formação de quadrilha enquanto ainda presidia a escola de samba, durante a Operação Alvará, da Polícia Federal, que combatia a exploração de máquinas caça-níqueis em Niterói e São Gonçalo. Em 2012, conseguiu um habeas corpus e foi solto. Na época, seu filho, Wilsinho Alves, assumiu a presidência da Vila.





Ameaças



Durante o sepultamento de Moisés, que ocorreu na última terça-feira (27), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, Um cartaz divulgado pelo Portal dos Procurados pede informações que ajudem a identificar os responsáveis pela morte do ex-presidente da Escola de Samba Vila Isabel.Durante o sepultamento de Moisés, que ocorreu na última terça-feira (27), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, Shayene, muito emocionada, descreveu o assassinato do marido como um ato covarde e ainda relatou que ela e a filha sofreram ameaças nos últimos dias. "Meu marido era um cara muito tranquilo, ele não andava nem com segurança, ele foi pego na covardia, com um tiro nas costas e eu não tive nem como socorrer. Fiquei desesperada pela minha vida, da minha filha e por ele. Minha filha tem nove anos e ela recebeu uma mensagem muito pesada dizendo que iam tirar a vida dela e a minha, ela ficou muito assustada. A gente teme a violência, ainda mais depois desse baque".