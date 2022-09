No fundo da imagem, um dos suspeitos aparece atirando em Moisés, e em seguida ele e o comparsa fogem em uma motocicleta - Reprodução/O DIA

Publicado 29/09/2022 15:23 | Atualizado 29/09/2022 17:54

Rio - Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Wilson Vieira Alves, o Wilson Moisés, ex-presidente da Unidos de Vila Isabel, foi morto em um posto de gasolina na Avenida das Américas, na Zona Oeste, no último domingo (25). De acordo com a filmagem, a ação durou menos de 15 segundos.

A gravação mostra o momento em que um homem desce de uma motocicleta correndo na direção de Moisés, que estava abastecendo o veículo. Em seguida, o suspeito atira e foge, subindo na garupa do comparsa. Os dois saíram em alta velocidade.

Imagens de câmeras de segurança registraram o assassinato de Wilson Vieira Alves, o Wilson Moiés, ex-presidente da Unidos de Vila Isabel. Os suspeitos aparecem no fundo do vídeo. #ODia Crédito: Divulgação pic.twitter.com/pTPajsLbIW

No dia do crime, Moisés estava indo para a quadra da Portela com a mulher, Shayene Cesário, que é musa da agremiação, e a filha, de apenas 9 anos. Segundo a viúva, o crime ocorreu após o marido parar no posto de gasolina para abastecer o veículo e em seguida sair do automóvel para comprar um remédio. Ao voltar da farmácia, ele foi atingido pelas costas por um tiro.