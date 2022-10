Tati Zaqui admite uso de maconha em 'A Fazenda 14' - Reprodução/PlayPlus

Tati Zaqui admite uso de maconha em 'A Fazenda 14'Reprodução/PlayPlus

Publicado 05/10/2022 18:37

Rio - Tati Zaqui foi sincera em uma conversa que teve com Shayan Haghbin, em "A Fazenda 14", na tarde desta quarta-feira. A funkeira admitiu fazer uso recreativo da maconha e ainda brincou com outros nomes para a droga, depois de criticar o cigarro eletrônico, cuja comercialização é proibida no Brasil.

fotogaleria

"Eu nem fumo essa p*rra. Eu gosto é de maconha, de uma flor bem verdinha, bem gostosa. Eu não sou menina de ficar puxando cigarrinho eletrônico", disparou a cantora. Nas redes sociais, a fala gerou brincadeiras entre os fãs: "Não deu tempo da câmera cortar o diálogo", disse uma internauta, aos risos. "Bom que ela assume", comentou outro usuário do Twitter. "Gosto assim, autêntica", declarou mais uma pessoa.

Não deu tempo da câmera cortar o diálogo — Comentandoreality (@Manuzitassik) October 5, 2022