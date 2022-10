Jenny Miranda fala sobre pai de Bia Miranda e volta a detonar Gretchen - Reprodução Internet

Publicado 06/10/2022 12:00 | Atualizado 06/10/2022 12:01

Rio - A mãe de Bia Miranda falou nos Stories, do Instagram, sobre a paternidade da filha, que está em "A Fazenda 14". Jenny Miranda disse que não se incomoda pelo fato de a peoa mandar recado para o pai e não citá-la no reality show da Record.

"Ai, a Bia mandou beijo para papagaio, periquito, para o pai e não mandou para você'. Problema dela. Ela entrou com uma concepção lá dentro que mudou totalmente aqui fora. Entrou com pessoas e que não estão mais aqui fora. E que pra ela eu era um monstro devido à briga que foi feita. Se ela quer falar ou não o problema já não me condiz. Agora a questão de pai, quando vocês souberem quem é o pai dela vocês me avisem, porque até agora eu não sei", disparou.

Segundo Jenny, Bia nunca teve relacionamento com o pai biológico. Ela disse ainda que criou a jovem sozinha. "Pai para mim é quem cria, quem cuida, quem zela, quem faz as coisas. Não que eu não saiba quem é o pai, eu obviamente sei quem é, mas não tem participação nenhuma na vida da Ana Beatriz, então para mim, ele não é o pai dela e nunca foi. O pai dela e a mãe dela sempre fui eu", garantiu.

Ela também falou sobre a relação da filha com os padrastos. "Voltando ao assunto pai, ela teve padrastos. Dos 5 aos 11 anos, ela teve uma pessoa, o meu ex-marido. Depois, eu me separei e ela teve outra pessoa dos 11 aos 16 dela. E até um tempo atrás não se considerava pai, viviam em pé de guerra e aí agora a pessoa se considera pai. Um pouco antes da pessoa entrar no programa (Bia), a pessoa virou pai, virou amiguinho e aí ela entrou no programa com essa concepção de 'ai meu pai, minha família'".

Por fim, ela comentou a relação de Bia Miranda com a cantora Gretchen. "Este circo todo que foi criado para colocar a minha filha no reality, incluiu um 'pai' que não foi pai e uma 'avó' que abandonou a suposta neta durante o programa ao menor deslize da Bia... acordem! Estou mostrando para vocês quem é quem nesta história, uma hora vocês vão perceber a verdade!", finalizou.