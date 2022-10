Seu Jorge entrega nome do quarto filho no Domingão com Huck - Reprodução da TV Globo

Publicado 10/10/2022 11:32

Rio - Seu Jorge participou do "Domingão do Huck", da TV Globo, e movimentou a web. É que o cantor revelou na atração o nome inusitado que escolheu o quarto filho, que espera com a namorada Karina Barbieri. "Vai se chamar Samba. Chega mais ou menos em 15 de janeiro", contou o artista, que já é papai de Maria Aimée, Luz Bella e Flor de Maria.

Não demorou muito para os usuários do Twitter reagirem ao nome do bebê. "O nome do filho do seu Jorge vai ser Samba. Eu imagino os amigos desse menino falando "Samba, vamos pro samba domingo?", comentou um. "Filho do Seu Jorge se chamará Samba. Se os brasileiros entrarem nessa de batizar o filho com o estilo musical preferido, vai ter um monte de criança chamada Pisadinha. O bom é que é unissex", destacou outro.

Karina Barbieri anunciou a gravidez nas redes sociais no mês passado, no Dia dos Pais. "Bonitos e maneiros demais para não unir e perpetuar esses códigos genéticos tudo! Agora nosso amor tem mais um alicerce, que cresce a cada dia e já transborda dentro de mim! Já, já teremos a vida, a casa e o coração mais cheios. Feliz primeiro Dia dos Pais com a gente, meu amor! Honro e celebro você! Aqui dentro batem dois corações que te amam muito", escreveu ela.

Confira:

Porra, o Seu Jorge vai colocar o nome do filho de Samba! Samba! É muito vacilo com o menorzinho, ainda bem q ele vai ser filho do Seu Jorge, né — Tristiela (@gabstinaa) October 9, 2022

o filho do seu jorge vai se chamar SAMBA



se vc tivesse um filho e fosse dar pra ele o nome do seu estilo musical favorito qual seria?????

o meu seria MPB — liz inacia lula da silva (@legalizandra) October 9, 2022

Filho do Seu Jorge se chamará Samba. Se os brasileiros entrarem nessa de batizar o filho com o estilo musical preferido, vai ter um monte de criança chamada Pisadinha. O bom é que é unissex. — estimo as melhoras (@errorbrittes) October 9, 2022

Seu Jorge vai botar o nome do filho de SAMBA

meu Deus, coitado do mlk — PÂM (@The_fadinha) October 9, 2022

O cantor Seu Jorge falando no #DomingaoComHuck que vai colocar o nome do filho dele de: SAMBA.

Pelo menos o nome do filho dele vai ser mais zoado do que quando eu colocar o meu de GOKU.

— Seu Super Herói (@DomGustavo) October 9, 2022