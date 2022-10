Leona Cavalli - Divulgação/Jonathan Giuliani

Publicado 18/10/2022 06:00

Rio - Conhecido como um dos maiores ícones da televisão brasileira, Silvio Santos terá sua história contada na série "O Rei da TV", que estreia na quarta-feira, na plataforma de streaming Star+. A produção nacional conta com grandes nomes no elenco, incluindo a atriz Leona Cavalli, que assumiu a responsabilidade de interpretar a mulher do apresentador, Íris Abravanel. A artista conta como está a expectativa para o lançamento do programa.

"Toda a equipe está animada, a série é ótima, fala da trajetória do Silvio Santos, mas conta também um pouco da história da TV brasileira. Tem muitos personagens conhecidos do público, além do Silvio e da família Abravanel, como Elke Maravilha, Roberto Marinho, Gugu (Liberato), Gil Gomes, Sarney, entre outros. Acho que o público vai gostar!", declara a atriz, que ainda elogia o trabalho de Marcos Baldini na direção da trama.

Divida em oito episódios, a série mostrará o dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) em três fases de sua vida, sendo vivido por José Rubens Chachá, Guilherme Reis e Mariano Mattos. Além de mostrar sua juventude como vendedor ambulante de canetas, a produção abordará um momento marcante na carreira do comunicador: em 1988, Silvio Santos foi diagnosticado com um grave problema nas cordas vocais e quase foi substituído por Gugu Liberato (Paulo Nigro).

Ao lado de outros artistas conhecidos pelo público, como Ary França e Giselle Itié, Leona abre o jogo sobre a experiência de "dar vida" à mulher de Silvio Santos. "Interpretar uma pessoa real é sempre um belo desafio, ainda mais quando é conhecida, como é o caso da Íris, porque cada um já tem sua própria referência. Traz uma necessidade de criar uma interpretação pessoal, distante da imitação, o que é muito bom", afirma.

"O que me chamou mais atenção foi o seu temperamento forte, inteligente, e seu humor, que eu desconhecia. Ela acabou se apaixonando pela dramaturgia, e tem uma dedicação obstinada pelo trabalho, onde encontro uma certa identificação", continua a artista, que ainda fala sobre a preparação para o papel. "Principalmente pesquisar, ler e assistir várias entrevistas. Além, claro, de muitos ensaios e estudos do roteiro com Emílio de Mello, o preparador do elenco", conta.

Ao contrário do que alguns podem pensar, o elenco não encontrou com as pessoas que interpretam na trama e Leona explica o motivo: "A série é apenas inspirada em fatos reais, não uma biografia. Por isso, não tivemos contato pessoal com a família", revela a atriz. Misturando cenas fictícias e reais, a produção abre o caminho para o filme 'Sequestro', que traz Rodrigo Faro como Silvio Santos, nas oito horas em que o apresentador foi mantido refém, em 2001. O longa teve suas gravações encerradas em agosto deste ano e ainda não há previsão de lançamento nos cinemas.

Premiada no teatro e conhecida por atuar em novelas como "Gabriela", da TV Globo, e "Apocalipse", da Record TV, a gaúcha de 52 anos celebra a estreia em uma produção para o streaming. "Acho que é um formato que veio pra ficar, um meio termo entre a TV aberta e o cinema. Está cada vez mais popular, e tende a crescer ainda mais, o que é ótimo, pois expande o campo de trabalho e também o acesso do público, vem pra somar", avalia.

Além disso, Leona Cavalli confirma ter planos de retornar à TV aberta "em breve". Enquanto esse momento não chega, a atriz finalizou recentemente as gravações do filme "A Cerca", no Rio Grande do Sul, com José Loreto e Jorge Pontual. "É um suspense dirigido por Rogério Gomes, que conta a história de Elisa, uma jornalista gaúcha que vai fazer uma matéria sobre uma região, e acaba descobrindo a ligação de famílias do local com o seu próprio passado. Adorei fazer, pois ainda não havia filmado no Sul, e a personagem tem o nome da minha avó, a meu pedido", adianta a loura.