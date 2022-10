Pelé Milflows e Tiago Ramos protagonizam briga em ’A Fazenda 14’ - Reprodução / Play Plus

Pelé Milflows e Tiago Ramos protagonizam briga em ’A Fazenda 14’Reprodução / Play Plus

Publicado 17/10/2022 09:25 | Atualizado 17/10/2022 09:37

Rio - Após confusão com Shay em "A Fazenda 14", Tiago Ramos protagonizou outra briga, mas desta vez, com o cantor Pelé Milflows. Durante o reality da Rede Record, o artista apontou que o modelo teria problemas com álcool e por isso, quebrava a casa inteira, ao que ele rebateu: "Só não quebrei sua cara ainda".