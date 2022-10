Deolane Bezerra questiona expulsão de Tiago Ramos em 'A Fazenda 14' - Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra questiona expulsão de Tiago Ramos em 'A Fazenda 14'Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2022 18:21

Rio - A expulsão de Tiago Ramos e Shayan Haghbin de "A Fazenda 14" segue dando o que falar entre os confinados. Nesta sexta-feira, Deolane Bezerra questionou a expulsão do ex-namorado da mãe de Neymar e chegou a oferecer ajuda jurídica ao amigo, caso o modelo queira processar a RecordTV. "Tomara que ele se mantenha firme, não manche a imagem dele lá fora. Quando eu sair posso ajudar muito ele", declarou a viúva de MC Kevin.

fotogaleria

"Mas assim, ele pode questionar, filho… e muito. E eu peço para todo o meu setor jurídico dar apoio a ele. Todo. Muito injusto isso aí", reclamou a influenciadora, em conversa com outros peões que formam o chamado "grupo A".

"Ele deve questionar. Vou pedir pra todo meu jurídico dar apoio a ele pq foi muito injusto." (Deolane sobre Tiago expulso)



Não esquece de pedir pra ajudar na defesa dele da ex que o acusa de agressão aqui fora também. #AFazenda pic.twitter.com/TwQjyfD6BK — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 21, 2022

Fora do reality show, a equipe de Deolane também lamentou a saída de Tiago, que foi retirado da sede após uma confusão com Shayan, na madrugada desta sexta-feira. "Estamos muito tristes com a desclassificação do Tiago, Deolane tinha um carinho enorme por ele. Desejamos todo sucesso aqui fora e pode contar com a equipe e família da Deo para qualquer coisa", diz a nota publicada nas redes sociais da advogada.

Entenda

Após a eliminação de Thomaz Costa, a madrugada desta sexta-feira foi marcada por uma grande confusão em "A Fazenda 14", reality show da Record TV. Os participantes se agrediram, houve vários tipos de desrespeito como troca de cuspes, muita gritaria e choro. Shayan foi o primeiro a voltar para a sede ao ser salvo pelo público na roça disputada contra Thomaz e Deolane. Ao chegar no local, ele provocou seus rivais, os peões do grupo A, e os chamou de "otários" e "pedaços de merd*".

Vini Buttel, Tiago Ramos e Bia Miranda não gostaram da atitude e resolveram revidar as provocações. Neste momento, Tiago e Shay se enfrentaram e trocaram cuspes no rosto. Alguns minutos depois, Thomaz Costa foi eliminado e Deolane voltou para a sede. A confusão continuou. Tiago e Shay começaram a trocar cotoveladas, tapas e empurrões.

A produção do reality show, então, precisou mandar os ninjas, que são os seguranças, para separar a briga. Vale ressaltar que tudo isso aconteceu enquanto o programa estava ao vivo na Record TV. A apresentadora Adriane Galisteu se mostrou assustada com a repentina entrada dos ninjas.

Em seguida, Shay e Tiago foram chamados pela produção para uma conversa. Eles não voltaram para a sede. Depois de algum tempo, Lucas, que era o fazendeiro da semana, leu um comunicado anunciando que Tiago e Shay estavam expulsos por "colocarem em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões".