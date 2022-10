Boris Casoy dorme durante transmissão de telejornal da CNN Brasil ao vivo - Reprodução

Boris Casoy dorme durante transmissão de telejornal da CNN Brasil ao vivoReprodução

Publicado 28/10/2022 11:43

Rio - O jornalista Boris Casoy, de 81 anos, que viralizou após cochilar ao vivo durante a transmissão do telejornal "CNN Novo Dia", nesta quinta-feira, negou que tenha dormido.

"Alguns veículos de imprensa disseram que eu adormeci durante minha participação no quadro 'Liberdade de Opinião', da CNN. Na verdade, eu apenas fechei os olhos por alguns segundos enquanto o Fernando Molica comentava, por causa da luz", disse o veterano ao blog "Sala de TV".

"Não notei que minha imagem estava no ar, e assim que fui avisado, abri os olhos", disse Boris Casoy, que ainda aproveitou para ironizar a monotonia do horário eleitoral. "Eu só durmo politicamente em duas ocasiões: no horário político do TSE e quando leio 'O Capital', de Karl Marx", disse o jornalista, que afirma ser de "direita democrática".