Sonia Abrão detona Cássia Kis por falas homofóbicas em live recente - Reprodução/RedeTV!

Publicado 28/10/2022 18:54

Rio - As falas homofóbicas de Cássia Kis seguem repercutindo e, nesta sexta-feira, foi a vez de Sonia Abrão detonar a atriz pelos comentários preconceituosos. A apresentadora do "A Tarde é Sua" destacou o talento e o bom trabalho da artista na frente das câmeras, mas criticou o comportamento polêmico da veterana.

"Ela passou de todos limites. Ela é brilhante como atriz? Sim. Uma das preferidas. O que ela fez em 'Desalma' (série do Globoplay) foi simplesmente maravilhoso. Mas ela vem mostrando uma face que ninguém conhecia. Como pessoa, como colega, ela tem deixado a desejar", afirmou a jornalista.

Em seguida, Sonia comentou as declarações feitas por Cássia em uma live com a jornalista Leda Nagle, quando a atriz questionou as relações homoafetivas. "Até que em uma entrevista ela fala um absurdo como essa história de que homem com homem não pode. Mulher com mulher também não. Então homossexuais são destruidores da família? Tem coisa mais absurda do que essa? Mais preconceituosa, mais discriminatória, mais absurda?", disse.

Com a repercussão negativa das falas da veterana, a apresentadora falou sobre o futuro de Cássia na novela "Travessia", em que interpreta a vilã Cidália. "A Gloria Perez que se prepare, porque eles já estão com praticamente 23 capítulos de frente, ou seja, gravados após esses que têm ido ao ar. Se ela for afastada, talvez tudo isso tenha que ser regravado como foram as cenas com José Dumont em 'Todas as Flores'", sugeriu ela, relembrando o caso do ator que foi preso, em setembro deste ano, por posse de pornografia infantil. Investigado por estupro de vulnerável, ele deixou a prisão e, atualmente, é monitorado por tornozeleira eletrônica.

"Ou talvez eles deixem as cenas no ar até completar esse material e depois ela some, tropeça e morre, viaja, é exilada, qualquer coisa. Arruma uma namorada e vai viver um amor! Quem sabe? Eu acho que seria muito justo!", provocou Sonia Abrão, citando formas de retirar a personagem de Cássia Kis da novela das 21h.