Mirella, Lumena e mais estão na nova temporada do 'De Férias com o Ex'

Rio - A nova temporada do reality show "De Férias com o Ex" estreará no dia 15 de novembro. Os participantes conversaram com jornalistas sobre o programa, nesta terça-feira, em São Paulo. Desta vez, a atração foi gravada no Caribe e se chamara "De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP".

MC Mirella, a ex-BBB Lumena, o ex-namorado de Viih Tube Bruno Magri, Gabriel Rocha, Lucas Albert, Maria Venture, Mirella e WL Guimaraes estão entre os participantes. Além deles, o programa de pegação também contará com os veteranos Bifão (De Férias Com o Ex 4), Lipe Ribeiro (De Férias Com o Ex 3 e De Férias Com o Ex: Celebs) e Marina Gregory (De Férias Com o Ex: Celebs 2 e All Star Shore).

Nesta nova temporada, Mirella e Lipe Ribeiro, que participaram da mesma edição de "A Fazenda", trocaram beijos. Anteriormente, no Twitter, Mirella chegou a dizer que tinha "errado muito" no "De Férias com o Ex". No entanto, ela não afirmou a que estava se referindo.

