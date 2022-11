Vini Buttel se pronuncia sobre briga com Hadballa - Reprodução Internet

10/11/2022

Rio - O ex-participante de "A Fazenda" Vini Buttel se pronunciou, nos Stories, do Instagram, na madrugada desta quinta-feira, sobre a briga generalizada em que ele, Lucas Santos e Hadballa se envolveram nesta quarta. A confusão aconteceu durante a gravação do programa "Celeiro da Justiça", da Record TV.

Em vídeos que circulam na internet, é possível ver o ex-BBB Hadballa sangrando e a equipe da Record tentando separar a briga entre ele e Vini. "E aí, gente. Apareci. Chateado para caramba com todo o ocorrido, mas eu estou bem. Agradeço todas as mensagens de carinho, dos meus amigos, os fãs preocupados. O sangue que vocês viram foi daqui", disse Vini, apontando para a região da pálpebra.

"Meu narizinho está intacto. Estou com esses arranhões, parece que eu briguei com uma jaguatirica", ironizou. "Queria pedir desculpas a todos vocês, à Record, à minha casinha, ao Lucas Selfie pelo convite ao programa que estava super legal e falar o que, né gente? Essa outra pessoa já tem histórico de ser agressivo, fui descobrir na delegacia que ele tem apenas 22 processos nas costas, então infelizmente eu cruzei o caminho dele e ele cruzou o meu caminho", completou.

De acordo com Vini, Habballa tentou agredir Lucas Santos e ele se meteu na briga para ajudar o amigo. "Eu estou chateado, eu intervir em uma quase agressão ao Lucas, estava na iminência de ser agredido. A gente estava em um programa de humor, provocação, e ele não aguentou a provocação e aí ele foi em cima do Lucas, alteradíssimo, falando um monte de coisas e eu me coloquei no meio dos dois sim, eu fui defender o meu amigo", afirmou Vini.

Ainda segundo o ex-participante de "A Fazenda", o programa estava quase no final e as gravações vão comprovar tudo o que ele disse. "Tudo será comprovado porque estava sendo gravado e aí vocês vão ver. Não teve covardia, nem nada do que estão falando. Provavelmente ele é uma pessoa desequilibrada que está atrás de fama e infelizmente está tendo esse momento. É uma fama tão feia, né? Não queria estar passando por isso, mas infelizmente eu estou aqui", finalizou.