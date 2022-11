TV Globo homenageia Gal Costa - Reprodução/Internet

TV Globo homenageia Gal Costa Reprodução/Internet

Publicado 10/11/2022 10:45 | Atualizado 10/11/2022 10:51

Rio - A TV Globo alterou sua grade de programação para homenagear Gal Costa, que faleceu aos 77 anos, nesta quarta-feira, em sua casa, em São Paulo. Através de seus canais, a emissora exibirá o documentário 'Os Doces Bárbaros', entrevista com a artista no 'Conversa com Bial' e programas que ela participou.

Nesta quinta-feira, a partir das 20h30, será transmitido na TV Brasil o documentário "Os Doces Bárbaros", de Jom Tom Azulay, um registro da comemoração dos dez anos de carreira dos cantores baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa.

O GNT exibe o "Conversa com Bial" com a cantora, nesta quinta-feira, às 22h45, e no domingo, às 19h45. Na entrevista, Gal falou sobre seu amor pela música e pela vida, e também compartilhou lembranças de suas parcerias com ícones da música brasileira, como Elis Regina, João Gilberto, Tom Jobim e Cazuza. Ela também comentou sobre sua amizade com Caetano Veloso e Gilberto Gil e refletiu sobre temas pessoais.



Já o Globoplay montou um trilho especial com conteúdos do catálogo que contam com a participação da cantora. Entre os títulos disponíveis, ‘Doces Bárbaros’, um documentário de 1977; além de "Conversa com Bial", "O Som do Vinil", "Altas Horas", entre outros.

Canal Curta!

O canal Curta! também presta sua homenagem à artista e exibe "Meu Nome É Gal", dirigido por Antonio Carlos da Fontoura, nesta sexta-feira, às 17h15; no sábado, às 22h; e no domingo, às 13h. O curta-metragem registra a performance de Gal Costa em três canções que marcaram de forma determinante os momentos iniciais de sua carreira: "Saudosismo" e "Não Identificado", de Caetano Veloso, e "Meu Nome é Gal", de Roberto Carlos e Erasmo Carlos.