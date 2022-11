Milton Nascimento - Marcelo Sá Barretto/ Agnews

Publicado 12/11/2022 12:37

Rio - Com seis décadas de carreira, Milton Nascimento, de 80 anos, decidiu se despedir dos palcos com a turnê "A Última Sessão de Música". Sua última apresentação acontece, neste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, e será transmitida pela Globoplay. Trechos do espetáculo serão usados em um documentário que está sendo produzido pela plataforma de streaming e também no "Fantástico", da TV Globo.

Canções inesquecíveis como "Coração de Estudante", "Nos Bailes da Vida", "Canção da América", "Caçador de Mim", "Maria Maria" e "A Última Sessão de Música", que dá nome à turnê, fazem parte do repertório preparado para o show.