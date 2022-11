Caetano e Maria Bethânia falam sobre a perda de Gal Costa - Reprodução

Publicado 14/11/2022 08:19

Rio - Caetano Veloso e Maria Bethânia falaram ao "Fantástico", da TV Globo, sobre a morte da cantora Gal Costa. Gilberto Gil, Gal, Caetano e Maria Bethânia eram grandes amigos e tinham uma longa parceria na vida e na música. Gal Costa morreu na última quarta-feira, aos 77 anos, em sua casa, em São Paulo . A jornalista Renata Ceribelli pediu para que Caetano e Bethânia definissem a amizade entre eles e Gal.

"A nossa história é amor da cabeça aos pés", disse Caetano. "Amor da cabeça aos pés", concordou Maria Bethânia, que contou que foi Caetano que apresentou Gal a ela. "Eu com a Gal? Foi amor à primeira vista, eu me apaixonei na hora que eu conheci Gal. Primeiro que era soteropolitana, não era do interior lá do sertão nem de Santo Amaro. Então ela tinha todo um jeito diferente, era muito charmosa, muito quieta, sabida", disse.

"Ela não era uma pessoa da fala assim, o negócio dela era mais cantar e se mover", completou Caetano. Renata Ceribelli relembrou que Gil definiu a amizade entre eles como uma "amizade de alma". "O Gil gosta muito da dimensão espiritual quando ele fala e pensa", disse Caetano. "Eu também tenho muita fé na coisa intuitiva. Porque que coincidiu nós quatro nos conhecermos naquele momento", afirmou Maria Bethânia.

Os irmãos também falaram sobre o grupo que os quatro formaram juntos, o Doces Bárbaros. "Doces Bárbaros era uma espécie de celebração do que vinha acontecendo. E foi Bethânia que intuiu", disse Caetano. "Eu achei que era uma hora que a gente devia se reunir", completou Maria Bethânia.

Caetano revelou que seu último encontro com Gal foi no programa "Altas Horas", de Serginho Groisman. "Foi no 'Altas Horas'. O Serginho a convidou sem me avisar, pra ser uma surpresa. Eu fiquei emocionadíssimo. Chorei na hora", afirmou.

Questionados sobre como lidar com a perda de Gal, Caetano e Maria Bethânia contaram que ainda estão "aprendendo". "A gente está aprendendo ainda", disse Caetano. "Eu falei pra Caetano assim, é como uma mesa estabilizada e tira uma perna. Desequilibra. Tudo fica muito desequilibrado", concordou Maria Bethânia. "A mesa fica...", iniciou Caetano. "Bambeia. Até você entender, e o esforço a ser feito para que os três pés que restam se mantenham é muito grande, demora, não é rápido", completou Bethânia.



Caetano contou que Gal é madrinha de seu filho mais velho, Moreno. "Gal era madrinha do meu filho mais velho, do meu primeiro filho, Moreno. Ficamos conversando a noite toda e Moreno começou a me ensinar a lidar com essa nova realidade, porque é outro mundo. O mundo sem Gal é outro mundo", disse o artista. "É esquisitíssimo. São muitos anos, uma vida inteira", afirmou Maria Bethânia.

Caetano e Bethânia também falaram sobre a saudade de Gal e a sensação de que ainda ficaram coisas por realizar. "Sempre há (a sensação de que faltou algo), mas não deu tempo, o sentimento que eu tive não me deixou até agora ter tempo de pensar em nada parecido com isso, poderíamos ter feito isso, não fizemos...", disse Caetano.

Questionada sobre "onde colocar a saudade", Maria Bethânia afirmou que deseja que ela permaneça. "Ah eu não quero perder não. A saudade vai ficar, eu quero que fique".