Fátima Bernardes estreia como apresentadora do ’The Voice Brasil’João Cotta / TV Globo

Publicado 16/11/2022 07:51

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes, de 60 anos, estreou no "The Voice Brasil" na noite desta terça-feira e deu o que falar nas redes sociais. A performance da jornalista no reality show musical da TV Globo foi muito elogiada pelos internautas.

"É com muita alegria que eu volto a dizer para você de casa: 'Boa noite!'", disse Fátima logo ao iniciar a atração, fazendo uma referência à época em que era âncora do "Jornal Nacional". Fátima é a primeira mulher a comandar o "The Voice Brasil", que já teve apresentação de Tiago Leifert, André Marques e Márcio Garcia.

"A Globo e Boninho acertaram em cheio ao trazer Fátima Bernardes para o The Voice Brasil a mulher tem um carisma e uma simpatia de milhões", disse um telespectador no Twitter. "É oficial: Fátima Bernardes combina com literalmente qualquer coisa que se propõe para fazer. Diva.", disse outro admirador. "Meu Deus, como a Fátima Bernardes cai bem em tudo", elogiou uma terceira pessoa.

Covid-19

Fátima Bernardes, de 60 anos, testou positivo para covid-19 pela primeira vez. A apresentadora do "The Voice Brasil" confirmou a informação através de suas redes sociais, na terça-feira. A jornalista disse que está bem, mas seguirá afastada do reality musical até se curar da doença. Ela cumpre o isolamento social com o namorado Túlio Gadêlha, em Recife.

"É verdade a notícia: testei positivo pra covid pela primeira vez. Com as 4 doses da vacina em dia, estou bem, mas sigo afastada do trabalho até negativar. Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do The Voice Brasil estão garantidas", escreveu a apresentadora no Instagram.