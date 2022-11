Julia Mendes dá vida a Anita em ’Mar do Sertão’ - Bruno Peres / Divulgação

Publicado 21/11/2022 05:00 | Atualizado 21/11/2022 08:17

Rio - Julia Mendes é um dos grandes destaques da novela "Mar do Sertão", da TV Globo. No folhetim de Mário Teixeira, ela interpreta Anita, uma sacristã da igreja do padre Zezo (Nanego Lira). Se na trama a personagem é recatada, introvertida, fofoqueira e ingênua, na vida real a atriz é o oposto. A diferença é tanta que alguns fãs não reconhecem a carioca nas ruas. Em entrevista ao DIA, a artista reflete sobre algumas características em comum que as duas podem ter e celebra o bom momento profissional.

"Somos bem diferentes. Sou uma mulher de cidade grande, cosmopolita, que é o Rio de Janeiro. Sou muito comunicativa, tenho um gestual muito forte. A Anita é o extremo oposto. Ela é recatada, tímida, não tem tanta coragem de expor seus sentimentos. Acho que toda essa coisa oposta entre Julia e Anita é muito rica pra construir uma personagem diferente do que estou acostumada. Para uma atriz, é o maior presente receber uma personagem que não é você de fato. Talvez nossa característica em comum seja a escuta, muita gente também vê nela um ombro amigo. E eu também sou vista como uma grande conselheira das minhas amigas", comenta Julia.

Outra semelhança entre elas é a fé. "A Anita tem os valores tradicionais e religiosos muito fortes. Eu também sou uma mulher de muita fé, não tenho uma religião específica, mas acredito fielmente nas leis do universo. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer e não no nosso tempo. Acredito que o pensamento positivo também influencia muito ao redor das nossas escolhas. Tenho fé na vida, na natureza, no universo", enumera a artista.

Na trama, Anita, aos poucos, está se rendendo aos encantos de Joel Leiteiro (Matteus Cardoso). Depois dos personagens trocarem alguns beijos calorosos, seguidos de uns tapas, Julia opina se o namoro entre deles deve engatar em breve. "Por enquanto, acho que não. A Anita está vivendo toda essa questão de culpa dos sentimentos dela. Acho que isso não vai ser uma coisa imediata, de se apaixonar e virar namoro. Ela tem que lidar muito com os sentimentos, angústias, até conseguir aderir a esse sentimento, encontrar legitimidade e assumir esse grande amor", avalia ela, que confirma o sucesso do casal nas redes sociais. "A torcida é gigante. Sempre que tem cenas nossas, o retorno de comentários avassalador. Os dois personagens tem essa pureza de sentimento. Quando eles se rendem ao amor dos dois, o público vibra junto".

A atriz também celebra o sucesso de sua personagem. "Tem tido uma excelente repercussão e eu escuto muito duas coisas: 'Beija logo esse homem, mulher, o que está esperando?'. As pessoas torcem realmente muito por esse casal. E outra é pra eu me afastar da Cira, que é a amiga da onça da Anita, pra eu abrir o olho. Mas a que eu fico mais feliz de ouvir é como estou diferente na novela, as pessoas nem me reconhecem. Acho que isso é o melhor elogio que uma atriz pode receber. Eu sou completamente diferente da Anita e consigo transparecer isso".

É nítido o amor e dedicação que Julia tem pelo trabalho. Na reta final de 2022, ela avalia o bom momento profissional. "Pra mim foi um ano abençoado. Amo o que faço, amo atuar. Então, ter recebido o convite de fazer essa novela e continuar trabalhando no meu canal é maravilhoso. Trabalhar é o que me move, dignifica. Só tenho a agradecer por tantos frutos que colhi. Nada é da noite pro dia", frisa.

Conselheira amorosa

Para quem não lembra, Julia já participou algumas vezes do "Mais Você", da TV Globo, dando dicas sobre relacionamento e paquera. "Isso tudo aconteceu de forma muito despretensiosa através do meu canal, que é um outro veículo que tenho de divulgação para meu trabalho como atriz, e lá acabo falando sobre relacionamento, vida de solteira, casada, recém-separada. Como eu falo muito sobre diversos temas relacionados ao amor, as pessoas acabam achando que sou uma espécie de conselheira amorosa. E eu adoro dar esse tipo de conselho porque acho que acabo dando pra mim mesma. O 'Mais Você' geralmente me procura para dar dicas de relacionamento. Me divirto bastante dando esse tipo de conselho e virei uma espécie de amiga virtual dos meus seguidores", diz.

Série sobre a tragédia da Boate Kiss

A atriz participa da série "Todo Dia a Mesma Noite", da Netflix, prevista para o ano que vem, que conta a história da tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013. Na ocasião, 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas. "Infelizmente, não posso falar nada sobre essa série por questões contratuais. Mas posso dizer que fiquei muito feliz com o convite de fazer essa série, que eu tenho certeza que vai tocar muito as pessoas. A gente precisava de uma resposta, as coisas não podem mais não ter respostas. A série vai falar sobre isso: que a Justiça tem que ser feita e foi feita. Ela vai estrear justamente quando completa os dez anos do ocorrido".

Amor e beleza

Julia namora o ator Tatsu Carvalho e diz que os dois têm uma relação profunda. "Ele é uma pessoa incrível, também é ator. Isso torna nossa parceria ainda maior. Tem um momento da vida que, além de amar e se apaixonar, a maturidade do amor faz você querer acima de tudo um parceiro. Um parceiro de vida, que você tem uma troca expressiva, profunda e é exatamente isso que a gente tem", detalha.

Questionada sobre seus segredos de beleza, ela é direta: "A beleza pra mim está ligada a cuidar da gente de dentro pra fora". Na sequência, a atriz ressalta seu amor por atividades físicas e entrega algum de seus cuidados diários. "Sou uma entusiasta do suor, completamente adepta a prática da atividade física e percebo quanto isso na minha vida como um todo melhora. Não só a questão física, mas mental também. Acho que as pessoas quando falam de beleza têm que lembrar, principalmente, da saúde mental e não ficar presas só a estética. Então, eu me exercito, me alimento bem, bebo bastante água, passo filtro solar".