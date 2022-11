Eric Faria se pronuncia após empurrar homem ao vivo no Catar: ’Baita susto’ - Divulgação / TV Globo

Rio - O repórter Eric Faria se pronunciou após causar polêmica por empurrar um torcedor que atrapalhou sua entrada ao vivo no "Bom Dia Brasil" desta sexta-feira. O jornalista está no Catar, sede da Copa do Mundo 2022, para a cobertura da competição para a TV Globo.

"Tomei um baita susto, não sabia nem se estava ao vivo. Obviamente, não é a melhor das reações, mas no impulso acabei tirando o torcedor de perto de mim. Eu deveria ter pedido desculpas para ele, mas foi embora e não o vi mais", disse o jornalista durante o "Redação SporTV".

"Não teve maldade da parte dele, não teve da minha também. Espero que ele aceite minhas desculpas se eu encontrar ele por aqui", acrescentou.

Entenda

O repórter Eric Faria, da TV Globo, que está no Catar para cobrir a Copa do Mundo, causou polêmica ao aparecer ao vivo no "Bom Dia Brasil" empurrando um homem que atrapalhou sua entrada no noticiário. Sem perceber que já estava no ar, Eric empurrou o torcedor. "Opa! Está tudo bem aí, Eric?", perguntou Ana Luiza Guimarães, ao perceber o que aconteceu. "Bom dia pra você. Ficou tudo bem aí? Que susto", completou a jornalista.

A atitude de Eric deu o que falar nas redes sociais. Algumas pessoas acharam a situação engraçada, mas muitos internautas também criticaram a atitude agressiva do jornalista com o torcedor. "Achei deselegante", disse uma pessoa. "Só revidou. Eu advertiria apenas o torcedor mala, mas a Central do Apito recomenda amarelo para os dois para 'administrar o jogo'", brincou Antonio Tabet. "Não vou julgar o Eric Faria porque as vezes eu acordo com a paciência igual a dele", disse outra pessoa.