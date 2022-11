Ana Maria Braga passou por uma cirurgia vascular no dia 11 de novembro - Reprodução da TV Globo

Ana Maria Braga passou por uma cirurgia vascular no dia 11 de novembroReprodução da TV Globo

Publicado 18/11/2022 16:18

Rio - Ana Maria Braga, de 73 anos, volta ao comando do "Mais Você", da TV Globo, no dia 29 de novembro, após se submeter a uma cirurgia vascular. A notícia foi dada pelos apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete na atração desta sexta-feira. Os dois ainda avisaram aos telespectadores que o matinal não irá ao ar até o dia 28 deste mês devido a programação especial da Copa do Mundo.

fotogaleria

"Na semana que vem, o ‘Mais Você’ vai abrir espaço para as transmissões esportivas da Copa. Todos os dias, durante a fase de grupos, a Globo vai transmitir quatro partidas. Vale ressaltar que o Brasil só irá entrar em campo na próxima quinta-feira, dia 24, contra a seleção da Sérvia, mas todo mundo vai entrar de cabeça em todos os jogos", começou Fabrício. Morete concordou: "É isso mesmo! Afinal, somente vendo tudo, nós iremos conhecer as artimanhas dos possíveis futuros adversários do Brasil".

Na sequência, o apresentador deu mais detalhes sobre o retorno de Ana Maria ao programa. "Somente na terça-feira, dia 29, a dona da casa, a nossa Ana Maria Braga estará de volta aqui com todos vocês", destacou.

Entenda:

Ana Maria Braga foi submetida a uma cirurgia vascular, em um hospital de São Paulo, no dia 11 deste mês, para tratar uma sequela da radioterapia que fez em 2001, quando lutava contra um câncer colorretal. Na última terça-feira, ela tranquilizou os fãs e deu mais detalhes sobre o procedimento através de um vídeo publicado no Twitter.

"Quero agradecer o carinho de todo mundo, a preocupação dos amigos, dos nossos seguidores. Já estava com esse problema há algum tempo e fui a um [médico] vascular, e ele disse que eu precisaria de uns dois ou três dias para ficar bem. Aproveitei que tenho dois meninos maravilhosos, Talitha e Fabrício, que poderiam ficar no feriado. Como não vai ter programação na semana que vem, pensei em também descansar. Marquei para sexta-feira passada [a cirurgia]. Mas estou em casa, numa boa", comentou.