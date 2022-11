Lucy Alves mostra vídeo do incêndio nos estúdios Globo - Reprodução do Instagram

Publicado 18/11/2022 16:52 | Atualizado 18/11/2022 16:58

Rio - Lucy Alves compartilhou um vídeo, no Instagram Stories, mostrando o incêndio que atingiu o cenário da novela "Todas as Flores", nos Estúdios Globo, em Curicica, nesta sexta-feira. A atriz que dá vida a Brisa, em "Travessia", estava em um carrinho da emissora quando se surpreendeu com a fumaça preta. Ela ainda exibiu a movimentação do local, disse que as pessoas estavam sendo evacuadas e ressaltou que não teve nenhum ferido.

"Que loucura. Do nada fumaça e incêndio nos estúdios. Todo mundo evacuando. Caraca, e está aumentando", disse ela nas imagens. Na legenda do vídeo, a artista escreveu: "Tudo sob controle. Todos bem. É o que importa", ressaltou.

Além de Lucy, Luis Navarro, que interpreta Mark, em "Todas as Flores", também usou sua rede social para falar sobre o caso. "Estava no almoço quando rolou o incêndio na cidade cenográfica da novela. Graças a Deus ninguém se machucou", reforçou. Naruna Costa, a Lila da novela, afirmou que tudo não passou de um susto. "Susto, mas ninguém se feriu".

Intérprete do sambista Oberdan, Douglas Silva acalmou seus admiradores através de uma publicação no Twitter. "Boa tarde, galera. Estou bem".

Boa tarde galera! Eu estou bem sim! — Douglas Silva (@Silva_DG) November 18, 2022

Segundo informações divulgadas pela assessoria da TV Globo, o fogo atingiu o cenário da novela "Todas as Flores", da plataforma de streaming Globoplay, localizado na Cidade Cenográfica. Ainda de acordo com a emissora, não havia profissionais no local no momento do incêndio. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. A assessoria afirma que não houve feridos e as causas ainda estão sendo apuradas.



Sobre os efeitos do incêndio na produção e continuidade da novela, a TV Globo garantiu que não haverá impacto na obra, já que o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes, é reproduzido em estúdio.