Diego (Nicolas Prattes), em 'Todas as Flores'Globo/Estevam Avellar

Publicado 18/11/2022 22:09

Rio - Nicolas Prattes usou o Twitter, nesta sexta-feira, para tranquilizar os fãs após um incêndio atingir os Estúdios Globo, antigo Projac, em Curirica, na Zona Oeste do Rio . O ator que interpreta Diego na novela 'Todas as Flores', do Globoplay', reforçou que ele e todos os colegas de elenco estão bem, além de falar sobre um "amuleto da sorte" que seu personagem carrega na trama de João Emanuel Carneiro.

"Eu pedi pra equipe de figurino pro Diego ter uma fênix no pescoço. Pra mim, ele é um eterno renascimento das cinzas. Hoje, fomos protegidos, ninguém se feriu e os bombeiros foram muito eficientes, estamos bem", declarou o artista, na legenda de uma foto em que mostra o colar com um pingente de fênix.

Segundo informações divulgadas pela assessoria da TV Globo, o fogo atingiu o cenário da novela "Todas as Flores", da plataforma de streaming Globoplay, localizado na Cidade Cenográfica. Ainda de acordo com a emissora, não havia profissionais no local no momento do incêndio. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. A assessoria afirma que não houve feridos e as causas ainda estão sendo apuradas.

Sobre os efeitos do incêndio na produção e continuidade da novela, a TV Globo garantiu que não haverá impacto na obra, já que o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes, é reproduzido em estúdio.