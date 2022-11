Cena de sexo entre Brisa (Lucy Alves) e Oto (Rômulo Estrela) irrita internautas - Reprodução

Cena de sexo entre Brisa (Lucy Alves) e Oto (Rômulo Estrela) irrita internautasReprodução

Publicado 22/11/2022 09:52 | Atualizado 22/11/2022 09:57

Rio - Uma das cenas mais aguardadas pelos telespectadores da novela "Travessia", de Gloria Perez, foi ao ar na noite desta segunda-feira, mas acabou não agradando muito. Os personagens Brisa (Lucy Alves) e Oto (Rômulo Estrela) finalmente tiveram sua noite de amor, mas a cena ficou muito escura e distorcida. Os internautas reclamaram bastante nas redes sociais.

"Esse conceito estragou a cena", disse um perfil no Twitter. "No sexo da Brisa com o Ari mostrou tudo direitinho, com o Oto a imagem fica toda distorcida. Gloria Perez está nos castigando", lamentou outra pessoa. Teve até quem reclamasse da trilha sonora, que contou com a música "Evidências" na voz de Roberto Carlos. "Brisa e Oto vão fazer sexo agora e a Globo coloca Evidência, pelo amor de Deus, tinha uma música melhor não?", questionou uma telespectadora.

Que porra é essa Mauro Mendonça? Tá de palhaçada

né? Primeiro é essa versão

broxante de evidências agora

esse efeito ridículo na melhor

cena do capítulo #Travessia pic.twitter.com/imEKGlSFFa — Senso Na Vida (@sensonavida) November 22, 2022

Que efeito é esse pelo amor de deus, é música errada, é efeito escrito porra assim fica difícil #Travessia — ingrid (@mdsmader) November 22, 2022