Erasmo Carlos Foto: Divulgação

Publicado 22/11/2022 20:36 | Atualizado 22/11/2022 20:39

Rio - A Rede Globo anunciou uma programação especial para homenagear o cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu aos 81 anos, no Rio . Nesta terça-feira, a TV aberta exibe o documentário 'Erasmo 80', em uma edição especial do programa 'Som Brasil', após o 'Central da Copa'. Produzido em 2018, o filme foi criado para homenagear os 80 anos deste que é considerado um dos principais nomes da Jovem Guarda no Brasil, revelando intimamente sua história a partir de imagens inéditas, como da época da turma da Tijuca, bairro carioca onde cresceu, e de seu sucesso internacional.

O 'Conversa com Bial', que vai ao depois do 'Jornal da Globo', resgata uma entrevista de Erasmo ao programa em 2018. Na ocasião, ele falou sobre sua carreira, que estava prestes a ser contada em filme, com o lançamento de “Minha Fama de Mau”, dirigido por Lui Farias e indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, e sobre “Amor é Assim”, álbum recém-lançado na época.

O Multishow e o Canal Bis prestam uma homenagem ao eterno Tremendão, o cantor e compositor Erasmo Carlos. No Multishow, a partir das 20h desta terça, o encerramento do episódio inédito do 'Música Boa ao Vivo' será em homenagem ao artista. Gloria Groove, Di Ferrero e as bandas Melim e Lagum cantam juntos 'Pode vir quente que eu estou fervendo'. E às 20h30, o Canal Bis reprisa o episódio de 'Vamos Tocar', apresentado por Leo Gandelman, em que Erasmo relembrou sucessos e falou sobre sua relação com a música.

Já o Canal Brasil exibe o show 'Erasmo Carlos Ao Vivo No Theatro Municipal - 50 Anos De Estrada', às 22h. E na quarta-feira, a partir das 13h45, Erasmo Carlos estará presente na grade do canal em entrevistas e filmes, produzidos desde a década de 1970 até 2017, que trazem o cantor no elenco.

O Globoplay conta com o documentário Original 'Erasmo 80' , que traz a trajetória do cantor com imagens inéditas e estará disponível para não-assinantes logados de forma gratuita por uma semana, e o filme 'Minha Fama de Mau', disponível para assinantes. A plataforma também traz um trilho nas homes que lembra vários momentos do Tremendão nos programas da TV Globo e canais pagos, como entrevistas e apresentações. E um trilho com as matérias dos telejornais de rede da TV Globo sobre o falecimento e o impacto na sociedade.