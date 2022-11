Luiza Tomé relembra crise de choro provocada por gatilho emocional nos bastidores de novela - Reprodução / Instagram

Publicado 23/11/2022 09:55 | Atualizado 23/11/2022 09:57

Rio - A atriz Luiza Tomé, de 61 anos, admitiu ter gravado uma das cenas mais tocantes de sua carreira durante a novela "Porto dos Milagres" (2001), de Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, onde ela interpretava a personagem Rosa Palmeirão. Em entrevista ao programa "Manhã do Ronnie", da RedeTV!, a artista contou que teve uma crise de choro ao usar a memória afetiva para um capítulo da obra, relembrando do assassinato do pai.

"Me arrepio de ver essa cena até hoje, foi uma das que mais me emocionei. Ela [a personagem] chega, acha a irmã morta e sai para matar o cara que fez aquilo. E usei a minha memória afetiva [para encenar]", explicou a artista. "Meu pai morreu assassinado por engano na noite de Natal. [Na cena] Eu vi a irmã morta, mas eu via o meu pai morto. Então, peguei aquela arma e falei: 'Eu vou matar o homem que matou o meu pai' [...] Chorei tanto que o diretor falou: 'Luiza, pode parar' e eu não conseguia parar de chorar", contou a atriz.

Durante o programa comandado por Ronnie Von, Luiza Tomé também confessou sentir saudade de textos mais lúdicos nas novelas. "Eu sinto um pouco de saudades desses tempos, em que as novelas eram lúdicas, maravilhosas [...] Hoje, acho que falta fantasia e amor. As novelas estão contando a vida como ela é e não interessa, isso a gente tem no jornal", opinou.