Kerline é eliminada de A Fazenda 14

Publicado 25/11/2022 11:00

Rio - Kerline Cardoso foi eliminada do reality show "A Fazenda 14", da Record TV, na noite desta quinta-feira. A peoa teve apenas 23,18% dos votos para permanecer no programa. Bárbara Borges e Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, que disputavam a permanência com a ex-BBB, tiveram respectivamente 39,45% e 37,37% dos votos para continuar na atração.

No discurso de eliminação, a apresentadora Adriane Galisteu disse para a influenciadora digital: "Essa é sua primeira vez aqui na roça. É a primeira vez que você sente o drama de uma eliminação. Isso aconteceu bem depois do início da temporada, o jogo onde os competidores precisam enfrentar provas duras. Atividades intensas e trabalhar de verdade, todo dia. Você mostrou que consegue ir muito além e ainda que isso não represente a vitória, mostra que você é capaz. Saiba que na história da Fazenda, você já foi além de uma grande irmã. você foi uma das melhores irmãs", afirmou a loira.

Logo depois, Galisteu falou sobre a participação de Kerline no reality rural e comparou com a passagem dela pelo no "Big Brother Brasil 21", da TV Globo. "Você foi muito longe, né gata? Foi bem mais longe no que no BBB que a gente acompanhou, por isso que eu fiz esse texto para você. Quero que você saiba que você foi uma grande irmã mesmo, você brilhou", destacou.

A ex-BBB, então, confessou que não imaginava que chegaria tão longe em 'A Fazenda'. "Não tinha ideia que era isso aqui e é muito difícil. A estrutura do programa é incrível. Quem organiza as dinâmicas, jogos, tá de parabéns. É muita pressão, eu não esperava que fosse assim. Achei que fui longe até demais, não esperava que ia tão longe assim no jogo".