Vinheta de final de ano da TV Globo traz personalidades da emissoraDivulgação / TV Globo

Publicado 02/12/2022 11:25 | Atualizado 02/12/2022 11:47

Rio - A tradicional vinheta de final de ano da TV Globo foi ao ar nesta quinta-feira, durante o intervalo comercial da novela "Travessia". Como sempre acontece, o vídeo traz diversos artistas do elenco da emissora desejando boas festas aos telespectadores. A versão 2022 contou com o clima de festa. Os artistas apareceram celebrando a chegada de 2023 com looks coloridos e muita animação.

Os internautas, que sempre estão de olho em tudo, notaram duas coisas: a aparição relâmpago de Jade Picon e a ausência de Cassia Kis. "A Cassia Kis foi cortada da vinheta de fim de ano da Globo?", perguntou um internauta. "Alguém conseguiu achar a Cassia Kis na vinheta de final de ano da Globo?", brincou outra pessoa.

A influenciadora digital Jade Picon atualmente interpreta a personagem Chiara na novela "Travessia", de Gloria Perez. Desde que foi anunciada como integrante do elenco sua escalação foi muito criticada nas redes sociais e até mesmo por alguns artistas. Já Cassia Kis, que faz parte do mesmo folhetim, causou revolta entre internautas e a classe artística por conta de falas homofóbicas em entrevista a jornalista Leda Nagle.