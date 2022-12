André Marinho e Iran Malfitano reencontram Bárbara Borges - Reprodução de vídeo/ Playplus

Publicado 02/12/2022 14:23 | Atualizado 02/12/2022 14:44

Bárbara Borges revelou, na tarde desta sexta-feira, para Iran Malfitano e André Marinho que venceu a roça falsa de "A Fazenda", da Record TV", na noite desta quinta-feira. O reencontro do trio no rancho foi emocionante, com direito a comes, bebes e muita fofoca, claro.

"A roça era falsa. Votaram para me mandar para cá e eu escolhi vocês (para revelar o segredo). Me deram esse presente", afirmou a ex-paquita. Na sequência, a atriz falou sobre a surpresa que teve ao descobrir que continuava no reality rural. "Pra mim, era impensável isso. Quando que eu ia imaginar? Quando ela falou meu nome, estava chorando", comentou.

O trio ainda opinou sobre o retorno de Bárbara a sede. "Quando você entrar, eu quero muito ver a cara delas", afirmou André. No reencontro, a atriz também falou sobre o comportamento de Deolane Bezerra na atração. "Ela me ameaçou, ela fica querendo reduzir o que ela faz, descontruir tudo o que a gente fala. Ela tem o poder de persuasão".

Veja os vídeos:

