Choque tomou conta dos peões com retorno de Babi Reprodução/Playplus

Publicado 03/12/2022 13:56

Rio - O retorno de Bárbara Borges para a sede de "A Fazenda 14" aconteceu no início da tarde desta sábado. A atriz foi a mais votada pelo público na roça falsa da última quinta-feira e passou quase dois dias no rancho com direito a uma televisão para acompanhar o dia a dia dos participantes.A peoa foi recebida com alegria pelos aliados do grupo B e com decepção pelas mulheres que formam o grupo A. Já entre os internautas, a empolgação tomou conta ao acompanhar as reações dos participantes com a volta da ex-paquita.