A Fazenda 14: Irmãs de Deolane contratam carro de som e pedem para advogada tocar o sino | Televisão | O Dia

Dayanne e Daniele contrataram carro de som para enviar recado a Deolane - Reprodução do Instagram

Publicado 04/12/2022 12:42

Rio - Dayanne e Daniele Bezerra, irmãs de Deolane, conversaram com a equipe jurídica da Record TV, na manhã deste domingo, após pedirem a saída da advogada de "A Fazenda 14" na noite deste sábado . A emissora não acatou a solicitação das duas e impôs algumas condições para avisar a loira sobre o estado de saúde da mãe delas, que está hospitalizada. Daniele deu detalhes da reunião através do Instagram Stories e revelou que vai impetrar uma liminar no Tribunal de Justiça após Record dizer que sua procuração não é válida. Ela também mostrou que um carro de som foi contratado para pedir que Deolane toque o sino.

"Me reuni com os advogados da Record e da Tele Imagem. Eles me informaram que querem conversar com o médico da minha mãe, pro médico dela conversar com o médico do programa, pro médico do programa conversar com o psicólogo do programa, pro psicólogo conversar com a Deolane. Peço isso desde ontem 21h da noite, são 10h da manhã. Eles estão dificultando, mesmo assim vou providenciar tudo isso", começou Daniele.

"Fora isso, estão dizendo que minha procuração não é válida. Vou impetrar uma liminar no tribunal de justiça em caráter de plantão. Terceiro, nos avisaram que o que estamos fazendo está atrapalhando o andamento do programa e eu os avisei que isso, inclusive, é motivo de expulsão do participante. É só eles expulsarem a Deolane", continuou a advogada.

"O contrato da emissora prevê qualquer tipo de ação que atrapalhe o bom andamento do programa causará expulsão do participante. Já expandimos motivos legítimos e ilegítimos de tirar a Deolane do programa. Por que fazem tanta questão dela? Fizeram uma edição cruel e parcial. Não vamos nos calar", finalizou.

Na mesma rede social, Daniele exibiu o vídeo de um carro de som mandando um recado para Deolane. "Deolane, bate o sino e vai embora. Sua mãe se encontra no hospital. Vem. A Daniele e a Dayanne estão aqui na portaria", dizia a mensagem. Em outro momento ela mostra sua irmã, Dayanne, aos prantos.

Ao deixar a reunião, Dayanne também falou sobre a reunião com a Record com os fãs. "Eles não querem liberar ela, não querem avisar que minha mãe está na UTI, inventaram mais um monte de coisas agora pra dar o recado pra ela. Falaram que a Daniele não pode reincidir o contrato. O Cabaré está feito, a gente precisa convocar a todos os fãs para virem para cá", pediu.