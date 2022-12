Jenna Ortega interpreta Wandinha, na série homônima da Netflix - Divulgação / Netflix

Publicado 28/12/2022 07:00

Rio - O ano de 2022 foi marcado por inúmeras séries de TV, originalmente produzidas por plataformas como Netflix, HBO Max e Globoplay. Nestes 365 dias, os telespectadores aproveitaram para maratonar obras como "Wandinha", "A Casa do Dragão" — recentemente indicadas ao Globo de Ouro de 2023 —, "Uma Advogada Extraordinária", "Flordelis - Questiona ou Adora" e "Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez". Confira abaixo mais detalhes sobre os destaques deste ano.

Dahmer: Um Canibal Americano

O seriado original da Netflix conta a história de Jeffrey Dahmer — interpretado pelo ator Evan Peters —, um dos assassinos em série mais famosos dos Estados Unidos, acusado de matar 17 homens entre os anos de 1978 e 1991. Criada por Ryan Murphy, "Dahmer: Um Canibal Americano" analisa as atrocidades cometidas pelo criminoso e, igualmente, os problemas das leis norte-americanas, que permitiram que ele vivesse impune por mais de uma década.

Em Nome da Mãe e Flordelis - Questiona ou Adora

"Em Nome da Mãe" e "Flordelis - Questiona ou Adora" são duas séries documentais produzidas pelo HBO Max e Globoplay, respectivamente. As duas produções retratam o caso da ex-deputada e pastora Flordelis, condenada a 50 anos de prisão por assassinar o próprio marido, Anderson do Carmo. Nas obras, é possível entender os detalhes da investigação do crime e conhecer o cotidiano da assassina semanas antes de seu julgamento.

A Casa do Dragão

Derivada do grande sucesso "A Guerra dos Tronos", a série, disponível no HBO Max, explora o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, do escritor George R. R. Martin. Inspirada no livro "Fogo e Sangue", "A Casa do Dragão" conta a história da Casa Targaryen, quando esta poderosa dinastia ainda liderava os Sete Reinos de Westeros. A obra se passa cerca de 200 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos" e mostra a guerra sangrenta pelo Trono de Ferro, que culminou na extinção dos dragões.

Wandinha

A série original da Netflix mostra a adolescência de uma das personagens mais marcantes da família Addams, Wandinha, interpretada por Jenna Ortega. Na produção de Tim Burton, a jovem é uma estudante do ensino médio, que faz amigos e inimigos enquanto luta para controlar seus poderes sobrenaturais e tenta lidar com novos relacionamentos.

Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez

A série documental, disponível no HBO Max, mostra detalhes do assassinato da atriz Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez. A artista foi assassinada em 1992, aos 22 anos, pelo então colega de trabalho Guilherme de Pádua, que era seu par romântico na novela "De Corpo e Alma". A obra traz detalhes sobre a investigação do crime e mostra a luta de Gloria Perez por Justiça.

Uma Advogada Extraordinária

A famosa série sul-coreana da Netflix traz a história de Woo Yeong-u, uma jovem advogada autista, que possui um QI incrivelmente alto e uma memória fantástica. A obra, protagonizada pela atriz Park Eun Bin, aborda o espectro autista de forma sensível e consciente, o que fez com que conquistasse pessoas do mundo inteiro.

Stranger Things

A quarta temporada de "Stranger Things", grande sucesso da Netflix, caiu nas graças do público com o novo vilão, Vecna, e colocou novamente a cantora Kate Bush sob os holofotes ao adotar a música "Running Up That Hill" em sua trilha sonora. O personagem, interpretado por Jamie Campbell Bower, é uma criatura de forma humana, mas que não possui pele, tendo apenas uma coloração vermelha. Na trama, ele é responsável por controlar o Mundo Invertido e ganha força com cada vítima que mata no mundo real.

Reportagem da estagiária Esther Almeida sob supervisão de Tábata Uchoa