Adriane Galisteu anuncia ao vivo que ’A Fazenda’ terá uma nova temporada em 2023Reprodução

Publicado 16/12/2022 07:53 | Atualizado 16/12/2022 07:55

Rio - Apesar de muitas especulações nas redes sociais sobre os rumos do reality show, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou, na noite desta quinta-feira, que "A Fazenda" terá sim uma 15ª temporada. O anúncio foi feito durante a final, que consagrou Bárbara Borges campeã. "Concluímos a 14ª temporada da nossa 'Fazenda', e ela está check! Agora é só esperar a nossa debutante chegar", iniciou a artista.

"Sabe por que? Atenção! 'A Fazenda 15' vem aí, meus amores! E ela vem brilhando! Pode ter certeza que nós voltaremos ainda mais fortes. Por vocês e para vocês. Ou alguém achou que seria diferente? A mãe tá on, viu gente? Eu vou ter o maior prazer de apresentar esse reality doido, líder de audiência, que o Brasil inteiro ama e que a apresentadora é fã", completou.

A 14ª temporada do reality show "A Fazenda" foi marcada por muitas brigas e confusões. Apesar de esse já ser um padrão do programa, as situações passaram um pouco do limite e os internautas começaram a especular nas redes sociais se o programa continuaria no ar.