Luis Roberto se emociona com elogio de Ana Thaís ao vivo - Reprodução/TV Globo

Publicado 16/12/2022 18:27 | Atualizado 16/12/2022 18:30

Rio - A Copa do Mundo do Catar está chegando ao fim e o clima de despedida já começou. O fato em destaque nesta edição foi o aumento da presença de mulheres na cobertura esportiva da Globo. Durante o "Encontro", nesta sexta-feira (16), Ana Thaís Matos falou sobre a experiência de ser a primeira mulher a comentar jogos do Brasil no mundial.

"O sonho de estar numa Copa do Mundo com a seleção brasileira começou em 1994 quando eu tinha 9 anos e segue vivo e realizado agora que tenho 37. Nunca vi mulheres comentando futebol. [...] Quero influenciar as pessoas a consumirem o conteúdo das mulheres, as meninas a falarem de esporte na escola e serem ouvidas! É minha chama isso", afirmou ela.

A comentarista continuou fazendo um agradecimento especial ao colega de trabalho, Luis Roberto. "Só consigo estar nesse lugar, porque tenho um todo que me recebe muito bem. Caras muito especiais, caras como esse aqui, que foi o primeiro narrador que eu fiz um grande jogo na TV aberta, uma decisão do Flamengo em 2019. Acho que o meio me cercou muito bem para eu chegar firme para essa Copa", disse Ana.

O momento emocionou a todos, mas sobretudo o naraador, que deu um abraço especial na parceira de profissão. "Me emociono mesmo! Esse abraço na Ana Thaís simboliza um abraço em todas as mulheres que ao longo dos anos lutaram tanto pra ocupar um espaço que foi segregado delas. Muito obrigado. As coisas mudaram, ainda bem, para melhor", celebrou Luis Roberto.