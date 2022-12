Marcius Melhem conversa com Roberto Cabrini no ’Domingo Espetacular’ - Reprodução

Marcius Melhem conversa com Roberto Cabrini no ’Domingo Espetacular’Reprodução

Publicado 19/12/2022 07:54 | Atualizado 19/12/2022 07:57

Rio - O ex-diretor do núcleo de Humor da TV Globo Marcius Melhem foi entrevistado por Roberto Cabrini no "Domingo Espetacular", da RecordTV, neste final de semana. Acusado de assédio sexual e moral pela humorista Dani Calebresa e mais sete mulheres, Melhem deu a sua versão da história.

"É óbvio que essas mulheres se conheciam. Eram do mesmo núcleo... Vamos falar em tese: eu e você trabalhamos juntos e queremos denunciar o chefe. Nós falamos no WhatsApp durante um ano. Nós combinamos versões. Elas (queriam) estabelecer um padrão sobre mim. Ficou claro que elas tinham combinação", afirmou.

O ex-diretor também disse que conhece as oito denunciantes e que provavelmente o que aconteceu foi uma "junção de vinganças". "Conheço (as 8 mulheres). Elas trabalhavam comigo. Não tenha dúvida (de que elas se beneficiariam com as denúncias)... o que posso dizer é que é uma junção de vinganças".

A primeira vez em que conversou com Roberto Cabrini, em dezembro de 2020, Marcius Melhem não sabia quem eram as outras mulheres que o denunciaram. Por isso, ele entrou com um processo contra Dani Calabresa e sua advogada. Marcius Melhem acredita que Dani resolveu acusá-lo quando foi contrariada profissionalmente.

"Foi contrariada no (programa) 'Fora de Hora', quando eu queria que ela apresentasse ao lado do Paulo Vieira, mas ela queria fazer com um amigo, o Bento Ribeiro", disse o ex-diretor, que ainda afirmou que a humorista buscava proximidade com ele. "Dani em nenhum momento estava agindo como uma pessoa que estava reagindo para sair de uma saia justa. Ela buscava uma proximidade. Me chamava para viajar. Não era uma relação de chefe", garantiu.

Ele também contou que cinco das oito mulheres que o acusaram, inicialmente prestaram solidariedade a ele quando todo episódio veio à tona, em dezembro de 2019, data da primeira acusação de Dani Calabresa. No entanto, depois de algum tempo, essas mulheres também passaram a acusá-lo.

Segundo ele, uma das mulheres teria ficado com raiva por ter se apaixonado por ele e não ser correspondida. Uma outra denunciante disse que Melhem a assediava, mas na verdade ambos eram casados e mantinham um relacionamento extraconjugal.

Ainda segundo Melhem, ele, Dani Calabresa e uma amiga da humorista, que foi chamada a depor a favor do ex-diretor, tiveram relações durante a festa em que Dani afirma ter sido assediada sexualmente. "Tudo o que aconteceu na festa foi consensual. Nos relacionamos nessa festa, eu, Dani e uma amiga de Dani. (Trocamos) beijos e saímos felizes. Continuamos nos falando no dia seguinte, semana seguinte, meses seguintes", disse.

Melhem acredita que as provas que apresentou, como mensagens de texto e a nova testemunha, enfraquecem a narrativa de Dani Calabresa e das outras sete denunciantes. A defesa das mulheres afirmou que é comum acusados de assédio tentarem desqualificar suas vítimas. "As denúncias são respaldadas por depoimentos e provas sólidas. Intimidar as vítimas e tentar desqualificá-las é, infelizmente, uma estratégia comum de acusados de assédio".

A entrevista repercutiu nas redes sociais. "A Record quer limpar a barra do Marcius Melhem, logo logo, o próprio estará trabalhando na Record de alguma forma, anotem aí", disse um internauta. "Essa entrevista do Marcius Melhem mostrando algumas provas e argumentos contra as mulheres que estão acusando ele de assédio mostra o quanto o submundo da fama é podre. No mínimo algumas das relações foram consensuais como mostra as msg trocadas entre eles. Que a Justiça seja feita", comentou outra pessoa. "Marcius Melhem explica para as filhas, que fazem terapia 2, 3 vezes por semana, o quão ele foi filho da put* com a mãe delas por livre e espontânea vontade também?", questionou uma pessoa.