Sheron Menezzes e José Loreto gravam cenas de 'Vai na Fé' no Centro do Rio

Rio - Os atores Sheron Menezzes, de 39 anos, e José Loreto, de 38, gravaram cenas da novela "Vai na Fé" no Centro do Rio, na noite desta quinta-feira. A trama será exibida no horário das 19h e vai substituir "Cara e Coragem" na TV Globo.

Esta é a primeira protagonista de Sheron Menezzes após 20 anos de carreira. No folhetim, a atriz viverá uma mulher evangélica, que canta no coral da igreja. Ela também trabalha vendendo quentinhas em Piedade, bairro onde mora. No entanto, Sol gosta muito de dançar e se realiza ao subir nos palcos para dançar funk.

Os atores Bella Campos e Emílio Dantas também participaram das filmagens.

